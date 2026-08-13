Съдът ще гледа мярката на момичетата, задържани за убийството на Георги Кузев

Апелативният съд в Пловдив ще заседава днес по мерките на двете момичета от задържаната група от петима тийнейджъри за жестокото убийство на 37-годишния Георги Кузев в Пловдив. Те обжалват мярката си за неотклонение "задържане под стража". Съдът ще се произнесе по исканията на момичета за освобождаване от ареста и по-лека мярка.

Трите момчета не са подали жалби срещу мерките си. Пред съдебната палата ще има и протест в подкрепа на близките на 37-годишния мъж.

От събраните до момента доказателства е известно, че едното от момичетата - на 17 години от Стара Загора, първоначално се е свързало с Георги Кузев през социалните мрежи. Представила се е за 15-годишна, а след решение на групата, му определя среща на Младежкия хълм. Убеждението на тийнейджърите е, че 37-годишния мъж е педофил, а желанието да се саморазправят с него придобива ужасяващи размери.

Жестокият побой и гаврите продължават повече от час, въпреки молбите на жертвата за милост. Георги е оставен в безпомощно състояние, а след издевателставата групата си купува алкохол и дюнери с взетите от него 30 евро.

След заседанието на Окръжния съд миналия петък съдия Петко Минев беше категоричен, че и петимата трябва да останат в ареста, определяйки поведението им като „нечовешко“.

Днес апелативният съд трябва да изслуша аргументите за налагане на по-лека мярка за неотклонение на защитата на двете момичета и да прецени дали да се съобрази с тях.

Преди заседанието пред Съдебната палата ще се проведе протест в подкрепа на близките на убития, които настояват за справедлив процес и налагането на най-сурови наказания за непълнолетните убийци.

Междувременно омбудсманът на Пловдив Борислав Стаматов организира среща с участието на представители на общината, полицията, социалните служби, директори на училища и психолози, на която да се обсъдят конкретни мерки за повишаване на сигурността и превенцията на агресията сред децата и младежите.