Терзиев за "Евровизия": Ще посрещнем всички гости, които изберат да посетят и София

Поздравления за Бургас! Евровизия 2027 е уникален шанс за България и трябва всички заедно да се възползваме максимално от тази възможност. Това написа кметът на Столична община Васил Терзиев във Facebook, след като стана ясно, че песенният конкурс ще се проведе в морския град.

"Ще подкрепим домакинството и ще посрещнем всички гости, които изберат да посетят и София. Нашият град има какво да покаже и вярвам, че много от посетителите ще го открият по време на престоя си у нас. Ще покажем на цял свят, че страната ни е обединена, модерна и напълно подготвена за мащабни европейски триумфи, защото за нас националната кауза винаги стои над всичко. От нас зависи!", допълва той.

"Благодарим на всички хора, които работиха и подкрепиха нашата кандидатура. Ще използваме части от нея, за да превърнем столицата в част от преживяването за гостите на България през 2027 г. Пожелавам успех на Бургас и очаквам с нетърпение Евровизия 2027! Благодарим ти, DARA, за тази привилегия!", добавя Терзиев.