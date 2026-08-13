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Терзиев за "Евровизия": Ще посрещнем всички гости, които изберат да посетят и София

Нашият град има какво да покаже, отбеляза той

13.08.2026 | 11:46 ч. 34
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Поздравления за Бургас! Евровизия 2027 е уникален шанс за България и трябва всички заедно да се възползваме максимално от тази възможност. Това написа кметът на Столична община Васил Терзиев във Facebook, след като стана ясно, че песенният конкурс ще се проведе в морския град.

"Ще подкрепим домакинството и ще посрещнем всички гости, които изберат да посетят и София. Нашият град има какво да покаже и вярвам, че много от посетителите ще го открият по време на престоя си у нас. Ще покажем на цял свят, че страната ни е обединена, модерна и напълно подготвена за мащабни европейски триумфи, защото за нас националната кауза винаги стои над всичко. От нас зависи!", допълва той.

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"Благодарим на всички хора, които работиха и подкрепиха нашата кандидатура. Ще използваме части от нея, за да превърнем столицата в част от преживяването за гостите на България през 2027 г. Пожелавам успех на Бургас и очаквам с нетърпение Евровизия 2027! Благодарим ти, DARA, за тази привилегия!", добавя Терзиев.

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