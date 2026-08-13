Бордът по туризъм: Евровизия’27 ще бъде най-грандиозното откриване на летния сезон

Националният борд по туризъм приветства избора на Бургас за домакин на “Евровизия 2027“, съобщи председателят Поли Карастоянова. По думите ѝ конкурсът ще се превърне в уникална възможност за международна реклама на Българското Черноморие.

“Това ще бъде най-грандиозното откриване на летния сезон в България. Освен това ще бъде най-добрата реклама на Българското Черноморие и курортите ни“, коментира Карастоянова, цитирана от TravelNews.

Домакинството на “Евровизия“ поставя Бургас и Българското Черноморие в центъра на международното внимание в началото на туристическия сезон. Очаква се градът да посрещне хиляди фенове, артисти, официални делегации, журналисти и представители на международните музикални среди.

Припомняме, че Бургас беше фаворит за домакинство и преди окончателното решение, което беше обявено днес от програмния директор на БНТ Милена Милотинова.

“Евровизия" извън концертната зала

71-то издание на конкурса няма да бъде само телевизионно шоу. Домакинството традиционно включва поредица от съпътстващи събития - фен зони, концерти, официални срещи на делегациите, партита и културна програма. Именно това дава възможност на Бургас да превърне “Евровизия“ в своеобразен старт на летния сезон и да покаже не само града, но и целия регион.

Предстоящото събитие може да има силен ефект върху хотелите, ресторантите, заведенията, транспорта, туристическите атракции и всички останали услуги, свързани с посещението на чуждестранни гости, каза Карастоянова. За туристическия сектор особено важен е моментът на провеждане.

Двата полуфинала са насрочени за 11 и 13 май 2027 г., а големият финал ще бъде на 15 май, събота. Финалът ще се проведе в “Арена Бургас“.

Според Националния борд по туризъм най-голямата стойност за туристическата индустрия е международната видимост, която България ще получи, добавя Карастоянова.

“Евровизия“ е едно от най-мащабните музикални телевизионни събития в света и събира огромна международна аудитория. В продължение на седмици преди конкурса вниманието ще бъде насочено към Бургас, а чрез него - към Българското Черноморие.

“Това е възможност страната да се позиционира не само като традиционна лятна дестинация, но и като място за градски, културен, музикален и събитиен туризъм.

Бургас вече има опит в организирането на големи международни културни и музикални прояви, а при оценката на кандидатурите са били разглеждани редица критерии, сред които капацитетът на залата, транспортната достъпност, хотелската база, сигурността, устойчивостта и техническите възможности за телевизионна продукция”, коментира още Карастоянова.

Домакинство в ключов момент

За българския туризъм домакинството идва в ключов момент - само дни преди традиционното начало на активния летен сезон. Очакванията са събитието да стимулира пътуванията към Бургас и Южното Черноморие, като част от посетителите могат да съчетаят “Евровизия“ с по-дълъг престой по крайбрежието, смята Карастоянова.

Хотелиерите и туристическият бизнес в Бургас, Несебър, Слънчев бряг, Поморие, Созопол и останалите курорти в региона получават възможност да използват международния интерес и да предложат на гостите допълнителни туристически продукти и преживявания.

“Евровизия 2027“ може да се превърне не просто в голямо музикално събитие, а в най-силната международна туристическа реклама на Българското Черноморие за последните години. За Бургас това е исторически шанс да покаже на милиони зрители лицето на един модерен европейски морски град - точно в момента, в който България открива новия летен туристически сезон.