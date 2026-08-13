Как да потърсим медицинска помощ извън мястото, в което живеем?

Как можем да потърсим медицинска помощ извън населеното място, в което живеем, по време на отпуска в страната или чужбина?

"Тръгват на почивка и ни търсят буквално ежедневно. Законът регламентира да си вземете здравноосигурителната книжка и можете да се обърнете към всеки общопрактикуващ лекар на територията, на която пребивавате. Колегата ще ви прегледа, ще ви регистрира, Касата ще му заплати прегледа", обясни общопрактикуващият лекар д-р Мирослав Спасов в "България сутрин".

Той отбеляза, че хората често не носят здравните си книжки си и звънят на личните си лекари за консултация по телефон.

"По закон нямаме право да издаваме електронно направление без физически преглед. За нас следват санкции, може да бъде прекратен договорът с НЗОК. Трябва да спрем с този личен егоизъм, защото не сме пожелали да си направим здравна застраховка или да си заплатим прегледа", настоя д-р Спасов.

Проф. д-р Галина Павлова, която е зам.-председател на Сдружението на лечебните заведения за специализирана извънболнична медицинска помощ, се съгласи с твърдението, че не е редно да бъдат издавани направления по телефон.

Тя обаче обърна внимание пред Bulgaria ON AIR, че здравноосигурените лица имат право да бъдат обслужвани, особено при остри състояния, в други населени места.

"Въпросът е дали на практика това може да се случи. Има дефицит на общопрактикуващи лекари. На практика достъпът до здравна помощ по всяко време не се случва. Трябва да се промени нормативната база, за да може да бъдат преглеждани хората и в друго населено място", коментира проф. д-р Павлова.

Тя добави, че общопрактикуващите лекари са много натоварени, работят със записване и много рядко човек, който не е техен пациент, може да бъде прегледан.

"Има и населени места, в които изобщо няма общопрактикуващи лекари."

Здравноосигурени хора нерядко трябва да заплатят прегледите си в други населени места, изтъкна проф. д-р Павлова.

Проблемът с немарливостта на пациентите

Д-р Спасов посочи, че хората могат да изберат лекар за периода, в който ще могат да бъдат на морето.

Според него хората в България проявяват немарливост по отношение на здравето си.

"Родилка ми се обажда и казва, че иска да ѝ стана личен лекар на детето. Кога сте родила? Преди две седмици... За здравето си сме много немарливи. В 21 век сме, ползвайте ако щете изкуствен интелект. На сайта на НЗОК има права и задължения. Общопрактикуващите лекари сме като информационна агенция", възмущава се общопрактикуващият лекар.

Казусът с телемедицината остава неразрешен

Д-р Спасов добави, че нищо не се предприема по наредбата за телемедицината.

"Телемедицината е начин срещу заплащане да може пациентът да получи консултация със своя лекар, който познава най-добре неговото състояние", каза проф. д-р Павлова.

Тя заяви, че извън страната хората могат да ползват европейската здравна карта, която се издава безплатно от НЗОК.

Тя може да бъде с продължителност до 1 или до 10 години. Ако нямате време да изчакате да бъде издадена, може да носите удостоверение, което се издава от Регионалната здравна каса, че имате платени осигуровки.

Някои страни отказват да я приемат, а пациентът трябва да плати, но трябва да си вземе фактура и ще получи възстановяване на сумата, уточни проф. д-р Павлова.