За 2027 г.: КТ "Подкрепа" иска МРЗ от 750 евро, КНСБ очаква 670-680 евро

КТ “Подкрепа“ предлага за 2027 г. да бъде определен конкретен размер на минималната работна заплата, който да е икономически обоснован и социално приемлив, а преговорите за устойчив механизъм да продължат до постигане на съгласие и да постига целта за адекватна минимална работна заплата.

От КТ “Подкрепа“ допълват, че предложението им е с оглед краткия срок - до 21 август т.г. - за изготвяне на механизъма за изчисление на МРЗ. От синдиката съобщават още, че към момента няма сближаване на позициите между страните в преговорния процес.

МРЗ следва да гарантира издръжката на живота на работниците и техните семейства, подчертават от синдиката. Оттам предлагат няколко варианта за размера на МРЗ за 2027 г с конкретни стойности.

Едно от предложенията е за определянето на МРЗ за 2027 г. на база статистически данни отпреди две години не отчита днешните и бъдещите икономически изменения и ощетява пряко работещите. На база официалните данни и предложената формула, МРЗ за 2027 г. при този вариант следва да е 750 евро, пишат от синдиката. При друго предложение се предлага формула, при която МРЗ за догодина ще бъде 692,50 евро.

Издръжката за живот

КТ “Подкрепа“ не е съгласна издръжката на живота да бъде заменена с разход на лице на домакинство, тъй като това не е показател, който измерва доходите от труд и е несъотносим към определянето на минималната работна заплата за лице, заето на пълен работен ден, се казва в позицията. От синдиката подчертават, че не са изразявали съгласие за предложения начин на измерване на адекватността на вече определената МРЗ – тя да се измерва като 50% от основната средна работна заплата в страната и адекватността да се измерва веднъж на четири години.

Минимална заплата 670-680 евро

Председателят на КНСБ Пламен Димитров заяви, че синдикатът очаква МРЗ през следващата година да бъде между 670 и 680 евро.

Изказването на Димитров идва след второто заседание на междуведомствената работна група към Министерството на финансите, която подготвя нов механизъм за определяне на най-ниското трудово възнаграждение.

Засега социалните партньори са постигнали съгласие минималната заплата да се определя на базата на четири основни критерия. Те включват инфлацията при т.нар. “малка потребителска кошница”, общото равнище и разпределението на работните заплати, ръста на средната годишна работна заплата и дългосрочната динамика на производителността на труда.

Димитров обаче подчерта, че няма съгласие минималната заплата да бъде обвързана с 50% от средната основна заплата.

"Това не кореспондира с това, което беше предложено, поне коментирано публично от правителството. Ние нямаме съгласие никакво такова по отношение на 50% от основна-средна, мерена през някакви регистри на заетостта и така нататък. Такива неща стана ясно, че ние от синдикатите никога не сме давали съгласие, няма и да дадем. Тоест по това няма съгласие и не мисля, че ще има съгласие по този подход", заяви Димитров.