Донев: До края на август ще има нов механизъм за минималната заплата

Гълъб Донев, министър на финансите и вицепремиер даде брифинг заедно със социалния министър Наталия Ефремова, на който обясниха какви са новите правила за определяне размера на минималната работна заплата.

Промените бяха приети от Междуведомствената работна група, създадена със заповед на Донев с основна задача да разработи ясен и устойчив механизъм за определяне на минималното трудово възнаграждение.

На първото си заседание групата единодушно е приела предложенията за промени в Кодекса на труда, включително в чл. 244. Запазва се принципът минималната работна заплата за страната да бъде установена със закон.

“Имаме приети единодушно и критериите, въз основа на които ще се определя минималната работна заплата за страната“, обясни Донев и добави:

“Сред договорените промени е и въвеждането на периодична оценка на адекватността на минималното възнаграждение. Тя ще се извършва веднъж на четири години, като за референтна стойност е определено съотношение от 50% спрямо средния размер на основната работна заплата”, обясни финансовият министър.

Вицепремиерът добави, че следващият етап от работата на групата е свързан с промените в Наредбата за структурата и организацията на работната заплата.

“Целта ни е да финализираме работата така, че до края на август да имаме приет и работещ механизъм за определяне размера на минималната работна заплата“, заяви Донев.

Той добави, че до края на септември трябва да бъде определен и размерът на минималната работна заплата за 2027 г.

Новият механизъм има за цел да въведе по-ясни и предвидими правила при определянето на минималното възнаграждение, както и периодична оценка дали размерът му отговаря на икономическите и социалните условия в страната.

Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова от своя страна също отбеляза постигнато общо съгласие между правителство, синдикати и работодатели по ключови въпроси, по които ще се работи по темата за минималната работна заплата.

"Темата за минималната работна заплата е тема изобщо за доходите на българските граждани", подчерта тя.

Социалният министър направи уточнение, че все още не са обсъждани конкретни размери, а критерии, но този разговор предстои.

Убийството в Пловдив

Министър Ефремова коментира и убийството в Пловдив в контекста на това, че обвиняемите за него са деца. Тя призова родителите да проверяват приложенията, които използват техните деца, както и да ограничат времето им в тях.

Социалният министър увери, че са обсъдени всякакви мерки, включително рестрикции в социалните мрежи, както и опитът на други държави, тъй като, по думите й, забраната на достъп до социалните мрежи сама по себе си понякога не е достатъчна.

"Действително за едно от децата е имало подадена информация и със семейството е работено с давност отпреди месец, месец и половина. Не става въпрос за подобни прояви, а за определено девиантно поведение, но не такива", съобщи Ефремова.