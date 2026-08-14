Христина Христова: Проблемът с минималната работна заплата е голямата дискусия вече 20 години

Правителство, бизнес и синдикати обсъждат новите правила за минималната работна заплата. Формулата се очаква да бъде приета до края на август.

Заговори се нейният размер да бъде около 680 евро.

"Проблемът с минималната работна заплата е голямата дискусия вече 20 години. Трудно се намира пресечната точка, но вече сме принудени да я намерим. Директивата е от 2022 г. Нашият срок беше 24 ноември 2024 г. да я включим в нашето законодателство", каза бившият министър на труда и социалната политика Христина Христова в предаването "Денят ON AIR".

По думите ѝ интересното при директивите като актове на европейското право е, че ЕС не казва как да се постигнат референтните стойности или резултати и цели, които задава Европейската комисия.

Крачка към компромис или просто четене на закона

"Досега не се е наблюдавало такова нещо, което се случи тази седмица. Постигна се принципно разбирателство и споразумение между социалните партньори и държавата. Обнадеждена съм, че ще се намери решение", коментира Христова.

Икономистът доц. д-р Щерьо Ножаров каза от своя страна пред Bulgaria ON AIR, че е предпазлив относно постигнатия напредък.

"До момента като напредък е постигнато това, че според правителството и социалните партньори в член 5 ал. 2 на директивата пише това, което пише. Четирите критерия са буквално написани в същата поредност. Вторият напредък е, че в член 5 ал. 4 пише, че тестът за адекватност е 50% съответно от средната работна заплата. Правителството и социалните партньори са казали, че четат директивата и в нея пише това, което пише", обясни той.

Свършен е едва 1% от работата

Според доц. Ножаров остават 99% от работата да се свърши.

"Дотук е свършен 1%. С кои икономически показатели ще се мери всеки един от тези критерии", попита той.

Христова изтъкна, че липсва изявление след работния процес на социалните партньори и държавата.

"Този път добре и последователно се чете директивата. Трябва да имаме предвид, че минималната работна заплата е плащане за участие в труда. И в момента има дисбаланси. Те ще си останат. На много места се коментира колективното трудово договаряне", посочи бившият министър на труда и социалната политика.

Трябва за има минимална цена на труда в България, отбеляза тя.

"Държавите, в които няма минимална работна заплата, има силно колективно трудово договаряне. Нашият проблем е, че тръгваме от ниско изходно ниво. Рязкото увеличение на заплатите създава инфлация", допълни доц. Ножаров.

С визията си за минималната работна заплата трябва да избягаме от един основен проблем, по който имаме наказателна процедура, смята Христова: "Винаги се притеснявам от санкционната ѝ част. Проблемът е прекомерно раздути, големи държавни разходи".