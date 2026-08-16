Ефремова обеща: Минималната заплата ще скочи от 1 януари 2027 г.

Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова заяви, че няма да допусне запазване на настоящото ниво на минималната работна заплата от 1 януари 2027 г.

"Не е добра идея да се спекулира с цифри, преди да бъде избран обективен начин за нейното формиране. Това, което мога да кажа, и това е задължителна моя задача, по която ще работя, е, че няма да допусна запазване на настоящото ниво при определянето ѝ за тази година. Колко напред може да отиде е въпрос на изчисления, които в крайна сметка трябва да дадат една обективност", каза министърът пред БНТ.

По-рано тази седмица правителството и социалните партньори договориха критериите за изчисляване на минималната работна заплата за 2027 г.

Идеята е да градим икономика с висока добавена стойност и тогава доходите съвсем естествено вървят нагоре. Ако не развиваме достатъчно инвестиции в страната, високи технологии, нашата политика по доходите няма да може да бъде висока и в тази връзка, за да можем да движим напред политиката по доходите, най-важното е да работим в посока на това хората да имат по-висока квалификация, коментира министърът.

По думите на министъра, трябва ежегодно да полагаме усилия да се включваме в различен тип обучения. Без значение дали работим някъде, дали сме заети или безработни, задължително трябва да се търсят различни форми на обучение, каза Ефремова. Тя отбеляза, че от социалното министерство предлагат голяма палитра от безплатни обучения както за професионална квалификация, така и за по-бързо придобиващи се умения.

Относно осигурителната система министърът каза, че това е много сложен организъм, който изисква ангажимент на обществото. Колкото по-добре се осигуряваме днес, толкова по-добре и в бъдеще ще имаме своята пенсионна осигуровка. Това е посоката, в която ще работим. На първо място – засилване на контрола. Контролът, свързан с борбата със сивата икономика, недекларираната заетост, но и изграждане на доверие в хората, че колкото по-добре се осигуряват днес, толкова по-добре още днес получават своите права, а също и в бъдеще и в крайна сметка сме осигурили старините на родителите си, коментира Ефремова.

Министърът обясни, че през следващата седмица ще отиде в Пловдив, за да разговаря с децата от Съвета на децата към Държавната агенция за закрила на детето. Искам да чуя и тяхното мнение. Какво можем да направим по-добре за подрастващите, за това да подкрепим тяхната по-добра среда. Ще разговарям и с местните социални служби и отделно с Държавната агенция за закрила на детето, с Агенцията за социално подпомагане. Възнамеряваме да изградим един специфичен нов план за действие, така че да укрепим закрилата на детето, обясни Наталия Ефремова.