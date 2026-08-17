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Оставиха в ареста наемателя на неонацисткия клуб, помагачът е с гаранция от 1000 евро

Съдът освободи 18-годишния младеж от ареста

17.08.2026 | 17:44 ч. Обновена: 17.08.2026 | 17:52 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Пловдивският районен съд остави в ареста намателя на помещението, където се събирали членовете на "Кръв и чест " в Пловдив - Ивайло Колев.

Съдът наложи парична гаранция в размер 1000 евро за помагача Ивелин Велев. 18-годишният му син е освободен от ареста, защото съдът не намери достатъчно доказателства спрямо него. 

.Тримата са обвинени, че в съучастие чрез слово и по друг начин са проповядвали дискриминация, насилие или омраза, основани на раса, цвят на кожата, произход, народност или етническа принадлежност, или сексуална ориентация. Колев е сочен от прокуратурата за извършител, а другите двама за помагачи. 

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Според събраните до момента доказателства в клуба са били провеждани сбирки, на които са обсъждани неонацистка идеология, нетърпимост към различните хора, като освен беседи са били и прожектирани такива филми.

Прокуратурата ще обжалва определението на съда, каза прокурор Димитър Костов. 

Според адвокат Стоян Мемцов обвиненията са неясни и няма конкретика в тях. 

Осемнайсетгодишният Теодор Велев беше задържан заедно с непълнолетно момче за нападение над непалски граждани. По това досъдебно производство той беше освободен от Районния съд под парична гаранция от 700 евро. За последния месец момчето е задържано три пъти от полицията. 

18-годишният младеж е участвал в нападението срещу непалски граждани в края на юли. Открита е и неонацистка литература.

Всички членове на неонацистката фракция са пълнолетни и няма данни да са нападали хора, освен един неуспешен опит за преследване на роми.

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Тагове:

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