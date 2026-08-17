Опасна е ли е организацията "Кръв и чест" в България?

За дейността на организацията "Кръв и чест" в Пловдив има данни още от 2001 г. Както е известно пловдивската полиция и ДАНС разбиха клуб, в който бяха открити нацистки символи, а 18 души бяха задържани. Срещу трима от тях са повдигнати обвинения. Доколко е опасна дейността на групата?

"Свободата на словото в повечето страни разрешава да се събират хора със сходни интереси и вярвания и да ги споделят помежду си, но това не е пропаганда. За да се докаже пропаганда, трябва да се установи, че тези хора разговарят с други, увещават ги, че тяхната линия на поведение е правилната, и им раздават материали. Един младеж с татуиран пречупен кръст на рамото извършва по-сериозна пропагандна дейност, отколкото един такъв клуб", каза пред Нова тв бившият главен секретар на МВР проф. Николай Радулов. И уточни, че в България няма забранена литература и притежанието ѝ не е престъпление.

Подобни "метъл кръчми" има във всеки по-малък град в България, но те са една немасова субкултура, обясни политологът доц. Стойчо Стойчев. Той подчерта, че в момента няма обвинения за конкретни нападения, организирани от групата.

"Ако целта на разследващите в момента е да докажат, че това е организирана група, трябва първо да изяснят кой е организаторът, има ли някакъв вид йерархия, кой командва, шпицкоманди ли са, извършват ли някакви нападения по нареждане или по поръчка", разясни политологът.

Българските екстремистки неонацистки групи са тясно свързани с други такива най-вече от Западна Европа, като движението "Кръв и чест" е основано във Великобритания, отбеляза преподавателят по политически науки проф. Анна Кръстева. Най-видимата форма според нея е участието на множество представители на "Луковмарш". Самият „Луковмарш” е включен в неонацисткия календар на събития и има почти същото значение и тежест, както Денят на честта в Будапеща и събития в Белград - топоси на екстремизма, обясни тя.