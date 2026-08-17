Трима са обвинени за участие в неонацистката организация "Кръв и чест"

Трима души са привлечени като обвиняеми за участие в дейността на пловдивския клон на неонацистката организация „Кръв и чест“ след акцията на полицията и ДАНС, при която бяха задържани 18 души. Сред обвиняемите са 18-годишен, задържан преди дни за нападението над непалски граждани, и неговият 39-годишен баща.

При претърсванията в частния клуб и домовете на част от задържаните са открити флагове с нацистка символика, свастики, други нацистки надписи и литература с неонацистка идеология. След анализ на събраните доказателства прокуратурата е повдигнала обвинения на трима мъже – на 42, 39 и 18 години.

„Първоначално са били задържани 18 човека. Впоследствие, след събиране на множество доказателства и активна работа, техния анализ са привлечени като обвиняеми 3 мъже на 42 години, на 18 и на 39 години.“

На тримата е повдигнато обвинение по чл. 162, ал. 1 от Наказателния кодекс, а прокуратурата е постановила задържането им за срок до 72 часа. Заместник-районният прокурор Нено Димов посочи, че 42-годишният е привлечен като извършител на престъплението, а другите двама – като негови помагачи, съобщава БНТ.

Прокуратурата потвърди, че сред обвиняемите са баща и син. 18-годишният е същият младеж, привлечен към отговорност за нападението над непалски граждани.

„Да. Можем да кажем, че 18-годишният мъж е мъжът, който е и привлечен за нападението на непалските граждани, а 39-годишният мъж е неговият баща.“

Към момента прокуратурата не установява пряка връзка между дейността на организацията и убийството на Младежкия хълм в Пловдив. Има данни единствено за познанства между част от членовете на „Кръв и чест“ и младежи, свързани със случая.

„Към настоящия момент директна връзка не се установява. Установяват се познанства между част от членовете на тази организация, както виждате това и едно от момчетата, които са задържани за нападението на непалските граждани, което знаете, че се познава и с един от младежите, които са присъствали на Младежкия хълм.“

От прокуратурата уточниха, че няма доказателства младежите от Младежкия хълм да са искали да се присъединят към организацията или да са посещавали клуба.

Прокуратурата е установила, че пловдивският клон на „Кръв и чест“ функционира от няколко години. По отношение на част от участниците в организацията има и други активни досъдебни производства. „Установено е, че клонът функционира назад във времето, от няколко години. При всички положения, включително по отношение на част от участниците в тази организация, има и образувани към настоящия момент активни досъдебни производства.“

Прокуратурата обаче проверява съпричастност на членове на организацията към други нападения.

„Установява се в хода на разследването по настоящото досъдебно производство, че в така повлияние от идеологията, която се изповядва в съответната организация „Кръв и Чест“, нейни членове са били мотивирани и са правили опити за нападение над граждани, основани на тяхната раса и етническа принадлежност.“

По думите на прокурора към момента е установен един неуспешен опит за подобно нападение.

Разследването е започнало след информация, получена от ДАНС, като службата е работила съвместно с МВР. 42-годишният обвиняем е наемател на помещението, но не е негов собственик. Собственикът е чужд гражданин и към момента не е разпитван.

Прокуратурата проверява и каква е била дейността на организацията в клуба. Свидетели разказват, че там са обсъждани неонацистка и фашистка идеология, нетърпимост към хора от различна раса, националност или сексуална ориентация, както и са гледани филми, свързани с тези идеи.

Прокуратурата уточнява, че към момента няма данни непълнолетни да са членове на организацията. Сред задържаните в клуба е имало едно непълнолетно момиче, но останалите, установени на място, са пълнолетни.