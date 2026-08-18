ПП: МРЗ щеше да е 690,44 евро, ако формулата не беше отменена

От “Продължаваме промяната” изпратиха прессъобщение до медиите, с което коментираха данните на НСИ за средната работна заплата за второто тримесечие.

Според ПП “ако мнозинството на Румен Радев не беше отменило формулата за минимална работна заплата, бизнесът и българските граждани вече щяха да знаят, че минималната работна заплата за 2027 година щеше да бъде 690,44 евро”.

От “Продължаваме промяната” добави, че чакат кабинета “Радев” да реши каква ще е новата формула за минимална работна заплата. “Надяваме се, че тя няма да ощети работещите и минималната заплата ще бъде поне 690,44 евро”, се казва още в съобщението на партията.

“При спазване на съществуващия колективен трудов договор заплатите на учителите през 2027 г. трябва да се увеличат с 11,4% до 1 726 евро. Наслушахме се на обяснения за наследството и оправдания защо бюджет 2026 замразява доходите, но предвижда 1,7 милиарда неразписани капиталови разходи и 1,5 милиарда увеличени разходи за издръжка”, казват още от ПП.

ПП изказа надежда, че Бюджет 2027 няма да повтори схемата за “капково напояване” за хората и водопад от евро за приближените до властта.