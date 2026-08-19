Бялото братство посреща Божествена Нова година в Рила (СНИМКИ)

Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg 1 / 24 / 24

На 19-и август Бялото братство посреща на Седемте езера в Рила Божествената Нова година. Традицията на последователите на Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно) е от близо 100 години и се изпълнява на този ден почти без прекъсване от 1929 година, съобщава БНР.

На 19 август е Преображение Господне по стар стила, а енергиите на Слънцето са най-силни, затова и Учителя дава заръка на този ден всички да се приготвят като за Великден - да са чисти, спретнати и с най-хубавите си бели дрехи.

Още от ранна сутрин последователите на Дънов се събират при езерото Бъбрека, където посрещат изгрева на Слънцето и изпълняват танца паневритмия.

Влизайки в “космическия ритъм“ на паневритмията, те намират търсената хармония между ума, духа и тялото. Бялото братство свързва празника с духовна работа, физическо и душевно прочистване, синхронизиране с Природата и висшите жизнени енергии.

Снимките са на фоторепортерът на Dnes.bg Димитър Кьосемарлиев.