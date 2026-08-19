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Бялото братство посреща Божествена Нова година в Рила (СНИМКИ)

Последователите на Дънов се събраха на езерото Бъбрека

19.08.2026 | 15:08 ч. 33

Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

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На 19-и август Бялото братство посреща на Седемте езера в Рила Божествената Нова година. Традицията на последователите на Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно) е от близо 100 години и се изпълнява на този ден почти без прекъсване от 1929 година, съобщава БНР.

На 19 август е Преображение Господне по стар стила, а енергиите на Слънцето са най-силни, затова и Учителя дава заръка на този ден всички да се приготвят като за Великден - да са чисти, спретнати и с най-хубавите си бели дрехи.

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Още от ранна сутрин последователите на Дънов се събират при езерото Бъбрека, където посрещат изгрева на Слънцето и изпълняват танца паневритмия. 

Влизайки в “космическия ритъм“ на паневритмията, те намират търсената хармония между ума, духа и тялото. Бялото братство свързва празника с духовна работа, физическо и душевно прочистване, синхронизиране с Природата и висшите жизнени енергии.

Снимките са на фоторепортерът на Dnes.bg Димитър Кьосемарлиев.

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Тагове:

Бяло братство Петър Дънов паневритмия Рила Божествена нова година
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