IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 1

Рецептите за кашлица на баба Ванга и Петър Дънов

Облекчават неразположенията

23.01.2026 | 00:05 ч. 0
Снимка: istock

Снимка: istock

За настинките и грипа няма сезон. Кашлицата е сред най-честите оплаквания при деца и възрастни, когато се окажем настинали или болни. Макар и да знаем, че на първо място е най-важно да се консултираме с лекар и да следваме неговите препоръки, винаги добавяме към назначената ни терапия и някои народни рецепти за бързо оздравяване. 

Имаме и такива, които сме чели в специални издания за баба Ванга и Петър Дънов. 

Вижте няколко рецепти за облекчаване на кашлицата от тях. 

Рецепти на баба Ванга при кашлица:

При кашлица - Да се сварят листа от подбел и да се пият като чай.

При силна кашлица – 4 ореха с черупките, 1 супена лъжица цвят от бъз, 1 супена лъжица пчелен мед се варят в половин литър вода. Болният да пие след прецеждане по 1 супена лъжица 3 пъти на ден.

При силна кашлица – В продължение на 1 седмица болният да пие чай от ленено семе.

Източник: Рецептите за кашлица на баба Ванга и Петър Дънов

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

баба Ванга Петър Дънов мед
Новини
Виж всички новини
Здраве
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem