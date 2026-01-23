Рецептите за кашлица на баба Ванга и Петър Дънов

За настинките и грипа няма сезон. Кашлицата е сред най-честите оплаквания при деца и възрастни, когато се окажем настинали или болни. Макар и да знаем, че на първо място е най-важно да се консултираме с лекар и да следваме неговите препоръки, винаги добавяме към назначената ни терапия и някои народни рецепти за бързо оздравяване.

Имаме и такива, които сме чели в специални издания за баба Ванга и Петър Дънов.

Вижте няколко рецепти за облекчаване на кашлицата от тях.

Рецепти на баба Ванга при кашлица:

При кашлица - Да се сварят листа от подбел и да се пият като чай.

При силна кашлица – 4 ореха с черупките, 1 супена лъжица цвят от бъз, 1 супена лъжица пчелен мед се варят в половин литър вода. Болният да пие след прецеждане по 1 супена лъжица 3 пъти на ден.

При силна кашлица – В продължение на 1 седмица болният да пие чай от ленено семе.

