Задържаха и обвиниха бивш полицай за убийството на 21-годишният мъж в Съединение

Бивш полицай е задържан и е привлечен като обвиняем за убийството на 21-годишен мъж от Съединение, съобщи окръжният прокурор на Пловдив Ваня Христева. Предстои внасянето на искане за прилагане на най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража“.

Спрямо него е повдигнато обвинение и за това, че за времето от 12.08. до 18.08.2026 г. в Съединение, обл. Пловдив, е държал огнестрелно оръжие и боеприпаси без надлежно разрешение.

По-рано днес беше съобщено, че полицията разследва убийство на 21-годишен Митко Димитров в Съединение. Той е бил обявен за издирване на 13 август от баща му.

За момента извършителят Тодор Лапков съдейства на разследващите, направил е самопризнания и е посочил къде е тялото на жертвата, каза директорът на Областната дирекция на МВР в Пловдив ст. комисар Васил Костадинов. През 2003 г. мъжът се е пенсионирал от системата на МВР, където е работил като полицейски инспектор. Той нямал жена и деца, усамотил се, като отглеждал овце.

Установено е, че двамата мъже се познавали и били в приятелски отношения, 21-годишният мъж понякога е помагал в животновъдството. На 12 август, малко след полунощ, в имота на възрастния е влязъл 21-годишният. Между двамата възникнал конфликт, при който собственикът на имота прострелял с незаконно притежавана от него въздушна пушка по-младия мъж с два изстрела в гърдите, каза прокурор Христева. По думите ѝ мъжът починал, а малко по-късно, за да заличи следите си, обвиняемият разчленил тялото му и поставил останките в близка шахта.

Жертвата е криминално проявен, има предходни осъждания, като съвсем скоро има присъда от Пазарджишкия съд, каза прокурорът. Предстои назначаване на експертизи, работи се по всички версии, включително и самоотбрана, тъй като не е изяснен мотивът и причината за възникване на конфликта, допълни Христева.

Извършителят е пенсионер. Преди много години е бил служител на полицията, информира още прокурорът. До 2003 г. е работил в ОДМВР-Пловдив, бил е полицейски инспектор. След това се е усамотил да отглежда овце на мястото, където е извършено деянието. Водил е уединен начин на живот, обясни старши комисар Васил Костадинов.

20 години и доживотен затвор са сред наказанията, които грозят задържания, ако се докаже умишлено убийство.

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Тялото на 21-годишен мъж от село Найден Герово беше открито във вторник в овчарник в квартал „Точиларци“ в Съединение. Трупът бил поставен в четири чувала, а според първоначалните данни на разследващите убийството е извършено около седмица по-рано. За случая беше задържан бивш полицай, който се препитавал като овчар и използвал имота, където е направена зловещата находка.