Костадинов към Стоянов: Да се занимава с националната сигурност, а не с хибридни операции

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов обвини управляващите, че поставят националната сигурност на България под сериозна заплаха, и направи паралел между настоящото управление и кабинета на Кирил Петков.

Бих посъветвал министъра на отбраната Димитър Стоянов да се занимае с това, което е основната му функция – да създава политики, които да гарантират националната сигурност. Това каза лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов пред журналисти в кулоарите на парламента.

По-рано министърът на отбраната коментира, че Иран е провел една много добра хибридна операция, подпомагана от български политици.

„Стана ясно, че ние имаме на практика една нефункционираща армия, че няма да ни бъдат доставени и без това вече много забавените самолети F-16. Че България няма своя политическа суверенна линия на поведение, с която да може да казва „не“ в случаи, които не са удобни за нея и нашите национални интереси. Българските правителства, както винаги досега, обслужват чуждите национални интереси“, посочи Костадинов.

Американците дойдоха, когато поискаха, и си тръгнаха, когато поискаха. Нямаше абсолютно никакво значение каква беше позицията на българското правителство, добави той.

"Видяхме гърченето на Радев, видяхме изключително неуместното му, безхарактерно поведение“, допълни Костадинов. Според него управляващите са поставили националната сигурност под много сериозна заплаха. „Тя още не е преминала, защото войната в Иран не е свършила и ако американците утре искат да кацнат, те ще кацнат и няма въобще да питат българските управляващи“, каза той.

Те не са управляващи – те са управлявани. И се управляват от Брюксел и Вашингтон, коментира още лидерът на „Възраждане“.

"Не бих се изненадал ако видим последното, на което бяхме свидетели в пропадналото управление на Кирил Петков – да видим как пропадналото управление на Румен Радев започне да организира протести срещу опозицията", посочи Костадинов.