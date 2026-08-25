Сезонът на Девата е тук, какво очаква зодиите?

Сезонът на Девата е тук. Той започна на 23-и август и продължава до 22-и септември. Време е да станем организирани, да подредим бъркотията около себе си - и преносно, и буквално, да изчистим живота си от ненужното. Вече не взимаме импулсивни решения, а виждаме кои са приоритетите ни, грижим се за себе си, създаваме си рутина. Ето какво да очаква всяка зодия, според "nss g-club".

Овен

Партито свърши за тях. Трябва да подредят, да се справят с хаоса около себе си, които създадоха през последните няолко седмици. Време е да се организират и спортуват повече, да не отговарят на всички вечерни покани.

Телец

Хубав сезон предстои за тях. Стават по-креативни, творчески настроени и имат желание за романс, който няма да включва ненужните драми. Лятото свършва със сезона на Девата, но Телците се завръщат със стил, наслаждават се на хубава храна и споделени моменти.

Близнаци

Сезонът на Девата ги кара да се фокусират над дома. Те трябва да се върнат крачка назад, да спрат за малко и да се погрижат над пространството си - жилището, семейството, психичното си здраве. Нека не се занимават с няколко неща едновременно и да си почиват.

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