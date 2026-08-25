Шофьор блъсна 6-годишно дете, пресичало неправилно, в Пордим и избяга

Шестгодишно момче е пострадало при пътен инцидент в Пордим, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Плевен.

Детето е пресичало неправилно улица "Иван Вазов", когато е било блъснато от лек автомобил "Ауди", пише БТА.

Момчето е откарано с екип на Спешна помощ в Плевен. При прегледа е установено, че има избити предни зъби на горната челюст и охлузвания по лявото рамо. Няма опасност за живота му.

Автомобилът е бил управляван от 70-годишен мъж, който след инцидента е напуснал местопроизшествието.

По-късно той е установен от полицията в Пордим.

Направените му тестове за алкохол и наркотични вещества са отрицателни.

По случая е образувано досъдебно производство.

Това е пореден подобен инцидент в Плевенско. В края на юли шофьор блъсна 73-годишен мъж в град Левски и напусна мястото, а дни по-рано в Червен бряг автомобил удари осемгодишно момче на пешеходна пътека и също избяга.