Шофьор блъсна 6-годишно дете, пресичало неправилно, в Пордим и избяга

Шестгодишно момче е пострадало при пътен инцидент в Пордим, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Плевен.
Детето е пресичало неправилно улица "Иван Вазов", когато е било блъснато от лек автомобил "Ауди", пише БТА.
Момчето е откарано с екип на Спешна помощ в Плевен. При прегледа е установено, че има избити предни зъби на горната челюст и охлузвания по лявото рамо. Няма опасност за живота му.
Автомобилът е бил управляван от 70-годишен мъж, който след инцидента е напуснал местопроизшествието.
По-късно той е установен от полицията в Пордим.
Направените му тестове за алкохол и наркотични вещества са отрицателни.
По случая е образувано досъдебно производство.
Това е пореден подобен инцидент в Плевенско. В края на юли шофьор блъсна 73-годишен мъж в град Левски и напусна мястото, а дни по-рано в Червен бряг автомобил удари осемгодишно момче на пешеходна пътека и също избяга.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.