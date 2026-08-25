Силно земетресение с магнитуд 5,8 разтърси Тайван

Силно земетресение с магнитуд 5,8 разтърси югоизточната част на Тайван, предаде БГНЕС, позовавайки се на местни медии.

Трусът е регистриран в 15:00 ч. местно време в морето край югоизточното крайбрежие на острова, съобщи Централната метеорологична администрация на Тайван.

Епицентърът е бил на около 48 километра източно-югоизточно от сградата на окръжната администрация в Тайтун.

Земетресението е било на сравнително малка дълбочина от 13,1 километра.

Към момента няма данни за пострадали хора или нанесени материални щети.