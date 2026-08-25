BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 79

Гюров пита кабинета: Ще има ли реакция на твърденията за иранска „хибридна операция“?

Как се вписва твърдението на Стоянов в заявените от кабинета „добри отношения“ с Техеран?, пита бившият служебен премиер

25.08.2026 | 16:42 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Само преди няколко седмици България уверяваше Иран, че държи на традиционно добрите отношения и няма намерение да участва във военни действия срещу ислямската република. Днес обаче министърът на отбраната Димитър Стоянов твърди, че Иран е провел „много добра хибридна операция“, подпомагана от български политици, и че тя ще продължи.

Именно това противоречие поставя въпроса дали отношението на правителството към Техеран се е променило и какви действия предприема държавата, ако наистина става дума за операция срещу България. Бишият служебен премиер Андрей Гюров настоява кабинетът да даде конкретни отговори – включително дали ще има реакция от Министерството на външните работи и защо българската страна все още не е получила подобно уверение от Иран.

Свързани статии

Ето и пълният текст на поста му във фейсбук:

“Традиционно добрите отношения” с Иран, за които научихме от премиера Радев, изглежда, не са попречили на ислямската република да проведе “хибридна операция” срещу България. За това ни съобщи министърът на отбраната. 

Нещо повече - министърът твърди, че операцията е била подпомагана от български политици и изрази очакване да продължи. Това е сериозно твърдение, което предполага и сериозен отговор от страна на държавата. 

Да очакваме ли, например, реакция от МВнР? Наскоро имаше телефонен разговор между външните министри на двете страни, в който г-жа Петрова-Чамова увери, че България не е заплаха за Иран. Не е ли време ние да получим такова уверение?  

Кабинетът трябва да изясни: има ли промяна в отношението на правителството към режима в Иран и какви конкретни мерки предприема България, за да гарантира сигурността си? Ще има ли реакция от МВнР или след споменаването на неназовани “български политици” по темата ще настъпи мълчание? "

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Гюров пита кабинета реакция хибридна операция Ирин
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem