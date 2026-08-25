Гюров пита кабинета: Ще има ли реакция на твърденията за иранска „хибридна операция“?

Само преди няколко седмици България уверяваше Иран, че държи на традиционно добрите отношения и няма намерение да участва във военни действия срещу ислямската република. Днес обаче министърът на отбраната Димитър Стоянов твърди, че Иран е провел „много добра хибридна операция“, подпомагана от български политици, и че тя ще продължи.
Именно това противоречие поставя въпроса дали отношението на правителството към Техеран се е променило и какви действия предприема държавата, ако наистина става дума за операция срещу България. Бишият служебен премиер Андрей Гюров настоява кабинетът да даде конкретни отговори – включително дали ще има реакция от Министерството на външните работи и защо българската страна все още не е получила подобно уверение от Иран.
Ето и пълният текст на поста му във фейсбук:
“Традиционно добрите отношения” с Иран, за които научихме от премиера Радев, изглежда, не са попречили на ислямската република да проведе “хибридна операция” срещу България. За това ни съобщи министърът на отбраната.
Нещо повече - министърът твърди, че операцията е била подпомагана от български политици и изрази очакване да продължи. Това е сериозно твърдение, което предполага и сериозен отговор от страна на държавата.
Да очакваме ли, например, реакция от МВнР? Наскоро имаше телефонен разговор между външните министри на двете страни, в който г-жа Петрова-Чамова увери, че България не е заплаха за Иран. Не е ли време ние да получим такова уверение?
Кабинетът трябва да изясни: има ли промяна в отношението на правителството към режима в Иран и какви конкретни мерки предприема България, за да гарантира сигурността си? Ще има ли реакция от МВнР или след споменаването на неназовани “български политици” по темата ще настъпи мълчание? "Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.