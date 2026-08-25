Гюров пита кабинета: Ще има ли реакция на твърденията за иранска „хибридна операция“?

Само преди няколко седмици България уверяваше Иран, че държи на традиционно добрите отношения и няма намерение да участва във военни действия срещу ислямската република. Днес обаче министърът на отбраната Димитър Стоянов твърди, че Иран е провел „много добра хибридна операция“, подпомагана от български политици, и че тя ще продължи.

Именно това противоречие поставя въпроса дали отношението на правителството към Техеран се е променило и какви действия предприема държавата, ако наистина става дума за операция срещу България. Бишият служебен премиер Андрей Гюров настоява кабинетът да даде конкретни отговори – включително дали ще има реакция от Министерството на външните работи и защо българската страна все още не е получила подобно уверение от Иран.

Ето и пълният текст на поста му във фейсбук:

“Традиционно добрите отношения” с Иран, за които научихме от премиера Радев, изглежда, не са попречили на ислямската република да проведе “хибридна операция” срещу България. За това ни съобщи министърът на отбраната.

Нещо повече - министърът твърди, че операцията е била подпомагана от български политици и изрази очакване да продължи. Това е сериозно твърдение, което предполага и сериозен отговор от страна на държавата.

Да очакваме ли, например, реакция от МВнР? Наскоро имаше телефонен разговор между външните министри на двете страни, в който г-жа Петрова-Чамова увери, че България не е заплаха за Иран. Не е ли време ние да получим такова уверение?

Кабинетът трябва да изясни: има ли промяна в отношението на правителството към режима в Иран и какви конкретни мерки предприема България, за да гарантира сигурността си? Ще има ли реакция от МВнР или след споменаването на неназовани “български политици” по темата ще настъпи мълчание? "