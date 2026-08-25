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Хванаха мъж в Гърция да язди кон в нетрезво състояние, глобиха го със 700 евро (ВИДЕО)

Животните трябва да се водят от лица, които са напълно способни да ги управляват

25.08.2026 | 16:50 ч. 5
Снимка: БГНЕС/ EPA

Снимка: БГНЕС/ EPA

Необичаен инцидент се е случил на остров Андрос, където мъж беше заловен в нетрезво състояние, докато яздеше коня си, в резултат на което му беше наложена глоба от 700 евро, съобщава aigaionews.gr. Според собствените му твърдения, преди това срещу него е била подадена жалба за малтретиране на животното, която той определя като невярна. Той бе откаран в полицейското управление, където му беше направен и алкотест.

Мъжът разказал пред Mega TV, че е прекарал цялата нощ в участъка, като, според него, освен глобата от 700 евро, му са били отнети и девет точки от шофьорската книжка. Правилата за движение по пътищата предвиждат, че животните трябва да се водят от лица, които са напълно способни да ги управляват и контролират, а самият той призна, че ситуацията "може би е била малко опасна".

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