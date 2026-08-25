Ще паднат ли цените на електроуредите заради по-ниски продуктови такси?

Предложеното намаляване на продуктовите такси за електрическо и електронно оборудване е направено без достатъчно анализи и при прекалено кратък срок за становища. Продуктовата такса е около 1% от продажната цена на повечето електроуреди и дори пълното ѝ отпадане няма да има съществен ефект върху цените за потребителите. В същото време по-ниската такса може да постави под риск функционирането на системата за събиране и рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване. Това коментира Александър Яврийски, заместник-председател на Българската асоциация по рециклиране, в предаването „Бизнес старт“ по Bloomberg TV Bulgaria с водещ Христо Николов.

Проектът за промени предвижда значително намаляване на държавната продуктова такса, като според Яврийски предложението е публикувано за обществено обсъждане само със седемдневен срок за становища, което е изключително кратък срок. Той посочи, че размерът на таксата не е променян от 2008 г., включително без индексации спрямо условията на българския пазар. Според него аргументът, че намалението ще понижи крайните цени на електроуредите, не е обоснован.

„Към настоящия момент в огромната си част от продуктите, които се пускат на пазара, така наречената продуктова такса или екотакса е в рамките на около 1% от продажната цена на продукта. Съответно, дори тази такса изцяло да отпадне, това няма да има никакъв ефект върху крайната продажна цена и конкретно за самите потребители.“

Според Яврийски продуктовата такса има функция да стимулира задължените лица да изпълняват изискванията за разделно събиране и рециклиране, а не да определя крайната цена на електроуредите. Намаляването ѝ под реалните разходи за функциониране на системата според него може да направи услугата финансово неустойчива.

„Тази система не би следвало с един законопроект да бъде унищожавана с лека ръка. Трябва да се направят необходимите анализи. Едно е да искаме таксите да бъдат по-ниски, друго е да вникнем в същината на нещата, да се отразят всички обективни фактори, довели до увеличение на тези възнаграждения, които се заплащат.“

Рециклиращите организации са изправени пред риск да не могат да продължат да осигуряват безплатното предаване на електроуреди, включително услугите за приемане от дома. Яврийски посочи, че при предложеното намаление в някои случаи с над 300-400% системата може да спре да функционира, което би засегнало и изпълнението на европейските цели.

Българската асоциация по рециклиране настоява предложението да бъде оттеглено и евентуална оптимизация на системата да се извърши след анализ на разходите, инвестициите и останалите фактори, които влияят върху пазара. По думите на Яврийски целта трябва да бъде работещ модел, а не краткосрочно намаляване на разходите за производителите и вносителите.

„Ако тази система в момента може да бъде оптимизирана, то нека да бъде оптимизирана, но с адекватното проучване, с адекватно отразяване на обективните фактори, които влияят на пазара. Всичко да бъде определено на пазарен принцип, а не с директна намеса на държавата.“

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