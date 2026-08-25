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27-годишен насочил пистолет към мъж и в столична дискотека

Заплахата за убийство е отправена по време на изпитателен срок

25.08.2026 | 17:23 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

27-годишен мъж е привлечен като обвиняем, след като според прокуратурата насочил пистолет към друг мъж в столично заведение и го заплашил с убийство.

Инцидентът е станал около 3:00 ч. на 23 август.

По данни на Софийската районна прокуратура обвиняемият е насочил оръжието към мъжа и отправил закана за убийство.

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От прокуратурата посочват, че 27-годишният вече е осъждан и предполагаемото престъпление е извършено по време на изпитателния срок на предходната му присъда.

Мъжът е задържан за срок до 72 часа заради опасност да извърши ново престъпление.

Прокуратурата е внесла в съда искане той да остане за постоянно в ареста.

Разследването по случая продължава, а окончателната преценка за вината е на съда, пише БГНЕС.

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