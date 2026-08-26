Атанас Пеканов: Целта е да усвоим над 95% от средствата по ПВУ

България е усвоила около 70% от средствата по Плана за възстановяване и устойчивост, но очакването е до края на изпълнението да получи над 95%, а по възможност и близо до 100% от предвиденото финансиране. Това заяви пред БНТ вицепремиерът по управление на европейските средства Атанас Пеканов.

Той посочи, че през последните месеци, включително през август, е работено активно по изпълнението на заложените задачи.

Пеканов припомни, че за последните пет години по Плана е била свършена значителна работа, но е имало и забавяния.

„В момента сме на около 70% и аз съм уверен, че ще получим над 95, надявам се и по-близо до 100% от всички средства. Защото в последните месеци, включително и през лятото и през август, се работеше всеки един ден, за да се свършат всички задачи, някои от тях дълги години неглижирани“, каза вицепремиерът.

Сред конкретните резултати от европейското финансиране Пеканов открои обновяването на железопътния подвижен състав. Той даде за пример новите влакове, които според него ще предложат по-добри условия за пътуване.

„Вчера посрещнахме 12 нови влака, възтановяваме пътническия превоз в България на високо ниво, с модерни, удобни влакове. С тези влакове едно време като студент и ученик съм ходил до баба ми в Пловдив. 42 градуса беше през август, с новите влакове няма да е така. Човек, ще може да се вози удобно“, каза Пеканов.

По думите му е било под риск получаването на тези влакове, но заради усърдната работа те са факт. В тази връзка той изтъкна работата на служебния транспортен министър Гроздан Караджов и на настоящия транспортен министър Георги Пеев.

Той призна, че има още много работа по железопътната инфраструктура, но все пак отнякъде трябва да се почне.

Пеканов заяви, че предстои закупуването и на още 23 влака със средства по Социалния план за климата. Той обаче изрази недоволство от вандалските прояви срещу новия подвижен състав.

„А оттук нататък следва следващият разговор, който е как да ги опазим, защото аз съм много гневен, когато видя, че още в първите дни започват хулигански набези срещу тях.“

По отношение на енергетиката Пеканов посочи инвестициите в батерии като един от успешните резултати от Плана за възстановяване.

„Знаете, че България вече е лидер по батерии в Европа. Това помага на цялостната енергия на системата. Как помага сега, когато имаме и криза? Изключително много помага. Ние купуваме ток, който е евтин. Батериите го съхраняват и после го връщат на пазара“, обясни Пеканов.

Той подчерта, че страната трябва да продължи да инвестира както във възобновяеми източници и батерии, така и в ядрената енергетика.

Пеканов коментира и бъдещето на въглищната енергетика и регионите. По думите му целта е ТЕЦ-овете и мините да бъдат финансово оздравени, като част от работещите могат да бъдат пренасочени към нови дейности.

„Това означава оптимизация, да, може да значи прехвърляне на някои работници оттам, където в момента няма достатъчно работа за тях, например към новите дейности по рекултивация, така че да се заравнят терените, да се подготвят за нови производства, индустриални зони.“

Според него регионите трябва да привличат нови производства, като първата стъпка е изграждането на подходяща инфраструктура и индустриални зони.

„Първата стъпка, без съмнение, е да се подготвят индустриалните зони, за да може, когато говорим с инвеститори, да им покажеш обаче и нещо, което има изградена инфраструктура, където има път, където има ВиК“, каза Пеканов.

По думите му около 6000 души са заети в мините и ТЕЦ-а. Той коментира, че може би няма същият брой хора да останат да работят там и може да се наложи част от тях да се преместят в нови производства.