Пеканов разкри манипулирани процедури за милиони евро по времето на кабинета "Желязков"

По време на брифинг в Министерски съвет вицепремиерът Атанас Пеканов съобщи, че са взети мерки за действие за спасяване на парите по европейската оперативна програма “Развитие на регионите“ 2021-2027 г. и Фонда за справедлив преход.

“Става въпрос за над 3 милиарда евро, по които не е имало кой знае какъв напредък в последните години. Стои опасността този ресурс да бъде безвъзвратно загубен”, обясни вицепремиерът.

Пеканов добави, че през последните седмици са били предприети стъпки за прекратяване на опорочена процедура за назначаване на малки и средни предприятия в Стара Загора, за която стана ясно, че е нагласена, манипулирани са оценките по проектите по време на кабинета “Желязков“.

“ЕК каза ясно, че нито едно евро няма да даде по тази опорочена процедура. Вътрешният одит потвърди нагласяване на критериите. Бяхме в разговори с бизнеса, за част от който е било ясно какво се е случвало. Затова процедурата за 127 милиона евро, които щяха да отидат при близки на кабинета “Желязков“ фирми, беше спряна. Ще има нова процедура по ясни и обективни критерии. Така парите ще бъдат спасени, а не удържани“, обяви Пеканов.

Вицепремиерът добави, че програмата е била на ниско ниво на изпълнение - изминали са пет години, а са договорени едва около 50% от средствата и са разплатени под 10%: “ До края на годината България трябва да заяви към ЕК изпълнени разходи 800 млн. евро. Ако не бяхме приели този план днес, щяхме да загубим тези средства”, казва още Пеканов.

Бизнесът не е виновен

Вицепремиерът е категоричен, че бизнесът у нас не е виновен за това, че предишните управляващи са правили манипулирани процедури. Той добави, че добросъвестните фирми трябва да получат финансиране, което ще стане по нова процедура.

“За пет години сме поискали от Брюксел общо 120 млн. евро, а сега за оставащите пет месеца, за да не загубим парите, ще поискаме 800 млн. евро. Последните години, дали заради постоянната смяна на властта, не е имало никакво отчитане на разходи по програмите, а дали не е чакано да бъдат разпределени по специфичен начин?“, попита още той.

На въпрос загубена ли е битката за парите по ПВУ за хангарите за медицинските хеликоптери, Пеканов отговори, че “битката е спечелена, защото проектът остава част от ПВУ. Той добави, че хангарите ще бъдат построени със средства от държавния бюджет, тъй като никаква реална работа не бе свършена по тях.

“Хангарите са нужни, ще има такива, но няма да бъдат част от финансирането по ПВУ”, добави вицепремиерът.