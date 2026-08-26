Мирчев: Гюров-Кандев е тандемът на честните избори

"Има голямо очакване Андрей Гюров да бъде кандидат за президент, трудно е да се сетим за по-подходящ кандидат." Това заяви пред bTV съпредседателят на "Да България" Ивайло Мирчев.

И според него: тандемът "Гюров-Кандев" значел честни избори.

Тази сутрин партията е имала политически съвет и това очакване било ясно заявено.

С "Продължаваме промяната" имали пълно единодушие по въпроса, добави лидерът от ДБ. Сега активно обикаляли структурите в страната и това била ролята на формацията в момента.

Кандидат-президентът решава за вице, но "когато се сетя за Гюров и Кандев, веднага се сещам за честни избори", отговори Мирчев на въпроса дали бившият главен секретар на МВР ще е вторият в двойката.

Според, Мирчев ГЕРБ отдавна не били дясна формация, коментира той възможността кандидатурата да е обща.

Съпредседателят на "Да България" успокои хората, че ще има за кого да гласуват на президентските избори - проевропейски кандидат, който ще защитава националните интереси. Кандидатът ни за президент ще гледа към Европа, с което няма да бъде дадена цялата власт на Радев. Това ще бъде президент, който ще свиква редовно Консултативен съвет по национална сигурност (КСНС), каза още Мирчев.

Той е убеден, че ще има истински проевропейски кандидат, който няма да позволи всички яйца да отидат в кошницата на Румен Радев и ще бъде добър президент.

ГЕРБ имат суверенното право да определят кого ще подкрепят, подчерта Мирчев. Но ДБ и ПП нямали право да кажат на избирателите си, че ще се явят с

общ десен кандид.

По думите му ДБ и „Продължаваме промяната“ работят заедно по кандидат-президентската двойка, но окончателното решение не е взето.

Олигархията се прегрупира около Копринков

Олигархията се прегрупира около началника на кабинета на Румен Радев - Николай Копринков, заяви Мирчев.

И повтори тезата си - "герберските калинки, станаха копринкови калинки".

Когато премиерът говори, че води битка с олигархията, то трябва да припомним кой остави Ами и Таки на "Капитан Андреево" - служебното правителство на Радев, допълни народният представител.

Има прегрупиране на бизнес мрежите на Борисов и Пеевски - това се случва от Николай Копринков. Маха се фасадата "Борисов-Пеевски", всички отдолу остават, допълни Мирчев.

Само вътрешният министър действал, но нямал подкрепа от "Прогресивна България".

"Съгласен съм, че Борисов и Пеевски вече не стоят като фасада на корупционния модел, но мрежите под тях, които печелят обществени поръчки

продължават да функционират. Тече прегрупиране, няма противодействие. В основата на това прегрупиране е началникът на кабинета на премиера

Николай Копринков с група от хора, които опитват да организират този процес", каза Мирчев.

Маха се фасадата Борисов и Пеевски и се слагат нови хора. Ще дадем отпор на това", категоричен е Мирчев.

Устройството за заглушаване на GPS честотите е било закупено през 2022 г.

То е обслужвало Ами, Таки и Белингата. Това са хора от престъпния свят. Институциите са знаели и дължат отговори.

"През ноември 2022 г. охранителна фирма, близка до Таки закупува въпросния заглушител от българска компания. НАП прави проверка и установява, че е с

възможна двойна употреба. Дали НАП е уведомила ДАНС е загадка. През 2025 г. има решение на Върховния административен съд по ревизионния акт на охранителната фирма. Институциите са знаели за този заглушител. Трябва да се знае имало ли е натиск над ДАНС, тогава шеф там е бил Пламен Тончев", каза Мирчев.

Според него заглушителят е важен, но по-важно е, че Ами и Таки са завзели ГКПП "Капитан Андреево" и имат роля в усвояването на обществени пари.

Според Мирчев особено притеснителен е фактът, че три дни преди ДАНС да влезе в ресторанта в „Драгалевци“ е отчетено подтискане на GPS сигнала в района. По думите му това може да бъде проследено чрез публични карти в интернет.

От „Демократична България“ настояват за изслушване в парламента на ръководството на ДАНС.

Той обвърза случая и с твърденията на президента Румен Радев за натиск върху службите от страна на Бойко Борисов и Делян Пеевски, като припомни, че председателят на ДАНС Пламен Тончев е заявявал, че върху него не е оказван натиск.

Мирчев съобщи, че документите, с които ДБ разполага, ще бъдат предоставени на медиите.