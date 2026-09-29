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Радев: Нека всички българи посрещнат останките на цар Самуил на 3 октомври

Те ще бъдат положени в църквата "Света София"

29.09.2026 | 10:31 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Тленните останки на цар Самуил ще бъдат официално предадени на България на 3 октомври сутринта и положени в църквата "Света София". Това съобщи министър-председателят Румен Радев в началото на заседанието на Министерския съвет.

По думите му след интензивни преговори България и Гърция са постигнали историческо споразумение. Премиерът подчерта, че страната ни се опитва да върне останките от шест десетилетия, и благодари на гръцкия си колега Кириакос Мицотакис.

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Заедно с тленните останки на цар Самуил на българската държава ще бъдат предадени и още два саркофага, съобщи Радев.

Премиерът покани всички българи да посрещнат останките на 3 октомври, събота, от 12:30 часа на площад "Княз Александър I Батенберг" в София. След това те ще бъдат положени в църквата "Света София".

След изявлението си Радев закри откритата за медиите част от заседанието.

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