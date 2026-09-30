Петлешков за убийството на Филипов: Не искам да се връщам към стари спорове

Иван Петлешков коментира убийството на Илиян Филипов и заяви, че в този тежък момент не иска да се връща към стари спорове.

“Но няма да допусна името ми да бъде въвличано в спекулации и при необходимост отново ще потърся правата си по законов ред”, добави Петлешков в поста си в социалната мрежа.

Той изрази увереност, че МВР и прокуратурата ще изяснят всички обстоятелства около престъплението, ще установят извършителя и ще стигнат до всички, които носят отговорност за смъртта на Филипов.

“Семейството му заслужава истина и справедливост, а скръбта им - уважение”, добавя Петлешков.

Ето целия му пост:

Пред смъртта споровете губят значение. Нека проявим уважение към скръбта на близките. Изразявам своите дълбоки съболезнования на семейството и близките на Илиян Филипов. Макар да имахме различия и спорове, те губят всякакво значение пред подобна трагедия. Именно затова призовавам всички медии и политически фигури да проявят отговорност и да не използват смъртта му за спекулации, включително чрез позоваване на негова публикация отпреди повече от година, насочена срещу мен.

Във връзка с тази публикация предприех предвидените от закона действия и заведох дело, за да защитя името си. Преди седмица Районният съд в Пловдив постанови решение, с което осъди за клевета Илиян Филипов. Решението на съда е публично достъпно и всеки може да се запознае с него. Това е обстоятелство, което не бива да бъде премълчавано, когато въпросната публикация отново се използва в публичното пространство. В този тежък момент не желая да връщам старите спорове. Но няма да допусна името ми да бъде въвличано в спекулации и при необходимост отново ще потърся правата си по законов ред. Надявам се МВР и прокуратурата да изяснят всички обстоятелства около смъртта на Илиян Филипов, да установят извършителя и да стигнат до всички, които носят отговорност за нея. Семейството му заслужава истина и справедливост, а скръбта им - уважение.