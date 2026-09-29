Народопсихолог: Българинът търпи всичко, но посегнат ли на ракията... работата е сериозна

Производители на домашна ракия предупреждават, че обсъжданите промени в правилата за съхранението и произхода на алкохола могат сериозно да засегнат работата им.

В обект край София производството започва още в 7:30 часа. Един от производителите разказа, че вари ракия от около 10 години и произвежда приблизително 300 литра, като по думите му всичко се извършва законно и с платени акцизи. Най-сериозни притеснения предизвиква хипотезата за проверки на съхранявани количества, чийто произход не може да бъде доказан. Производителите дават пример с бутилки, които са получени като подарък от роднини или други лица.

"Това е абсурдно", коментира един от тях и заяви, че подобни изисквания биха затруднили работата им.

Мирослав Младенов е съсобственик на малък обект за дестилация от около 11 години.

"Чух някои предложения, които за мен са абсурдни. Но така са преценили управляващите, така са го предложили. Едно от притеснителните неща е съхранението на домашната ракия - казват, че трябва да се съхранява само вкъщи. Значи какво означава "само вкъщи" и трябва ли да имам документ? Окей, имам документ, но ако примерно си взема бутилка уиски в офиса - защо мога да си съхранявам бутилка уиски в офиса, за да почерпя, но не мога да си съхранявам бутилка ракия, за да почерпя", пита той.

Той показва подарък от клиент, който е варил ракия при него, бил е доволен и е поискал да почерпи.

"Той ме е почерпил мен. Пише "На семейството". Хората искат да почерпят, да се похвалят, имат повод да почерпят - имат внуче, имат дете и така. Това са традициите на България", коментира той пред bTV.

Вчера финансовият министър Гълъб Донев направи уточнението, че никой няма да посегне на производството, на количеството. Хората могат да продължат. Само че идеята е да се удари по сивия сектор, нелегалната търговия в хотели, онлайн търговията. Текстът с предвидените промени е публикуван за обществено обсъждане. Той трябва първо да мине на одобрение през Министерския съвет, на две четения и чак тогава да се превърне в закон.

"В момента се обсъждат и нещата за продукцията, от която трябва да се вари ракия. Да кажем, че в нашия регион не се раждат кайсии. Аз нямам право да си купя кайсии, за да си сваря ракия. Това означава ли, че че трябва да имам собствена градина, за да си сваря ракия? Но аз обичам кайсиева ракия. Като не се раждат в нашия регион, нямам право да си купя ли", пита мъжът.

Според собственика на обекта промените няма да решат проблема с нелегалната търговия с алкохол. По думите му незаконната търговия вече се извършва и чрез интернет.

През 2021 година е влязла европейска директива, от която акцизът за домашна консумация на алкохол и високоалкохолни напитки отпада в Европа. Но само в България има отделна точка, според която ние дължим акциз за домашна консумация.

Производители припомнят историческия отпор срещу опитите за ограничаване на домашното производство на ракия.

Призивът им е управляващиите да запазят традицията: "Не пипайте ракията! Тя е последното убежище на свободата."

"А българинът може да търпи всичко - и лошо управление, и неправди. Но посегнат ли на ракията и на прасето му, работата става сериозна. Защото за българина, за нашия човек, ракията не е просто алкохол. Тя е убежище на свободата му“, казва Марко Семов, известният народопсихолог.