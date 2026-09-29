В кадър: Напрежение и полиция при премахването на "Кошарите" до бул. "Черни връх"

Снимки: Димитър Кьосемарлиев - Dnes.bg 1 / 18 / 18

Напрежение беляза събарянето на бившия ресторант "Кошарите" в София. При започналото премахване на постройката се е наложила намесата на полицията, а дейностите временно са били прекъснати.

Столична община започна разчистването на терена до бул. "Черни връх", след като заповедта за премахване на незаконния строеж, издадена още през 2024 г., вече е влязла в сила.

Целта е близо половин декар публична общинска собственост да бъде освободен и върнат към лесопарк "Кошарите". Теренът е предназначен за озеленяване и след приключването на дейностите трябва отново да се превърне в зелена площ.

Как се стигна до събарянето?

Казусът започва през септември 2024 г., когато общинският строителен контрол установява, че съществувалата постройка на ресторанта е премахната, а на нейно място се изгражда нова масивна метална конструкция върху стоманобетонова плоча.

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При проверката не са представени одобрени строителни книжа. Общината съставя актове за спиране на строителството и за установяване на незаконен строеж, а впоследствие издава и заповед за премахването му.

Самото заведение има дълга история на това място. Ресторант там е имало от десетилетия, а старата сграда изгаря при пожар през 2019 г.

Близо половин декар се връща към парка

Целият лесопарк "Кошарите" е с площ 36 976 кв. м и е публична общинска собственост. Според Общия устройствен план мястото е предназначено за градски паркове и градини.

След разчистването около половин декар от заетата площ трябва отново да стане част от парка.

"Когато един терен е публична общинска собственост и предназначението му е за парк, нашата работа е да го защитим като парк. Колкото и стар да е казусът, колкото и трудна да е процедурата и колкото и време да отнеме", заяви кметът на София Васил Терзиев.

След приключването на премахването общината планира теренът да бъде възстановен като зелена площ.