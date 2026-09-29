В кадър: Напрежение и полиция при премахването на "Кошарите" до бул. "Черни връх"

Напрежение беляза събарянето на бившия ресторант "Кошарите" в София. При започналото премахване на постройката се е наложила намесата на полицията, а дейностите временно са били прекъснати.
Столична община започна разчистването на терена до бул. "Черни връх", след като заповедта за премахване на незаконния строеж, издадена още през 2024 г., вече е влязла в сила.
Целта е близо половин декар публична общинска собственост да бъде освободен и върнат към лесопарк "Кошарите". Теренът е предназначен за озеленяване и след приключването на дейностите трябва отново да се превърне в зелена площ.
Как се стигна до събарянето?
Казусът започва през септември 2024 г., когато общинският строителен контрол установява, че съществувалата постройка на ресторанта е премахната, а на нейно място се изгражда нова масивна метална конструкция върху стоманобетонова плоча.
При проверката не са представени одобрени строителни книжа. Общината съставя актове за спиране на строителството и за установяване на незаконен строеж, а впоследствие издава и заповед за премахването му.
Самото заведение има дълга история на това място. Ресторант там е имало от десетилетия, а старата сграда изгаря при пожар през 2019 г.
Близо половин декар се връща към парка
Целият лесопарк "Кошарите" е с площ 36 976 кв. м и е публична общинска собственост. Според Общия устройствен план мястото е предназначено за градски паркове и градини.
След разчистването около половин декар от заетата площ трябва отново да стане част от парка.
"Когато един терен е публична общинска собственост и предназначението му е за парк, нашата работа е да го защитим като парк. Колкото и стар да е казусът, колкото и трудна да е процедурата и колкото и време да отнеме", заяви кметът на София Васил Терзиев.
След приключването на премахването общината планира теренът да бъде възстановен като зелена площ.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.