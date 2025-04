Зад вратите в Елисейския дворец: Макрон се надушва отдалеч и още негови странности

Еманюел Макрон носи “промишлени количества“ одеколон и има кутия “грозни“ слънчеви очила, които използва, за да се подиграва на помощниците си. Това са само част от разкритията в нова книга, описващата тайните на французина.

Един откъс разкрива как в това, което се смята за странна игра на власт, френският президент пръсква толкова много Dior Eau Savage, че персоналът му може да го надуши, преди да влезе в стаята.

Друг твърди, че Макрон настоява да държи кутия със слънчеви очила, “всяка по-грозна от предишната“, за да се дава на гостите, когато забравят своите, в очевиден опит да утвърди допълнително своето господство.

В The Tragedy of the Elysée от журналиста от Le Parisien Оливие Бомон разкрива, че Макрон използва скъп парфюм “по всяко време на деня“ и винаги има шишенце под ръка, съобщава The Telegraph.

Книгата разкрива и още: “По-малко свикналите посетители може да се окажат победени от аромата на цветя и мускус, колкото изискан, толкова и силен. Това е знак за едно нещо: президентът е в сградата.

“Точно както Луи XIV превърна своите парфюми в атрибут на власт, когато се разхождаше из галериите на Версай, Еманюел Макрон използва своите като елемент от своя авторитет в Елисейския дворец.“

“Когато Еманюел Макрон влезе в стаята, можете буквално да го почувствате”, разказва бивш служител. Помощникът го описа като начин за утвърждаване на властта, “почти като маркиране на територията“.

Ароматът Sauvage, който предпочита френският лидер, е най-продаваният аромат в света и се свързва с Джони Деп, който е рекламното му лице от 2015 г. Dior е част от империята LVMH на Бернар Арно, най-богатият човек във Франция и Европа. Нещо повече, Арно се смята за близък до президента Макрон.

Съпругата на Макрон, Бриджит, носи Louis Vuitton, а също и бранда Arnault. В книгата се отбелязва, че Бриджит ще се напръска с парфюма на съпруга си, “за да има чувството, че мъжът й не е много далеч“.

В друг откъс става ясно, че Макрон прави трикове на персонала и настоява помощниците да пазят кутия с тъмни очила, които да се дават на хората, които той посреща в градината на Елисей, когато слънцето е навън, в случай че са забравили да си донесат чифт.

Той има калъф, “съдържащ около 20 чифта очила втора употреба, с всякакви форми, не особено модерни, някои с криви рамена, други с червени ръбове, някои от тях са “дори малко нелепи“, от които гостите могат да избират.

Според бивш министър това е само една от многото силови игри на Макрон. “Ясно е, че няма за цел да изглеждаме добре. Дори се чудя дали дълбоко в себе си той не получава ритник да ни вижда с тези неща. Изглеждаме толкова глупаво“, разказва министърът и обяснява: “След като сте взели назаем един от тези чифтове, не искате да забравите да донесете свой собствен“.

Миналата година личната фотографка на г-н Макрон Soazing de la Moissonnière предизвика голям смут във Франция, когато пусна две снимки, изобразяващи френския президент, който удря с боксова круша.

С лицето му, изобразяващо стоманена решителност, докато издълбаните бицепси се извиваха изпод ризата му, черно-белите снимки на Макрон бяха приети като демонстрация на “крайна мъжественост“ според френския вестник Nice-Matin.

Мнозина твърдят, че проекцията на мачо стила и сила идва като част от PR-офанзива, тъй като френският президент заема по-твърда позиция относно войната Русия-Украйна, като Макрон е спрял дългогодишните си усилия да поддържа по-тясна връзка със своя колега в Москва Владимир Путин.

Но в действителност бойната фотооперация на Макрон е само най-новата в продължилата години кампания от сценични снимки, предназначени да представят лидера на Елисейския дворец като смел, способен и възхитителен представител на Франция и нейните интереси.

Това е самовъзхваляваща се пиар игра, която изглежда е изтръгната директно от книгата на самия Путин, може би световният лидер, който е най-умел в разгръщането на силата на личността за култивиране на вътрешна подкрепа, но с няколко добавени корекции.

Руският президент в продължение на повече от две десетилетия използва влиянието на своята контролирана от държавата медийна империя, за да създаде култ към личността, показвайки себе си като подходящ и силен човек начело.

Изображенията на Путин, носител на черен колан по джудо, който без усилие мята през рамо експерти по бойни изкуства, галопира с голи гърди на кон и се потапя с каменно лице в ледени езера, бяха рутинно залепени на билбордове и осветени във всекидневните на всеки руски гражданин.

Но PR-стремежът на Макрон не е съсредоточен около явна агресия и спортна мощ. Необходим е по-фин подход, стремейки се да изобразите държавния глава като цялостния пакет - мъж, който другите мъже искат да бъдат, а жените искат да бъдат с него.

За разлика от сериозните фотосесии на Путин с каменно лице, официалните изображения на Макрон са направени с по-добър вкус. Те улавят външния вид, увереността и чара на френския лидер, както и неговата мъжественост и физически възможности.

От снимки на президента, който блести с печеливша усмивка, докато се излежава на диван в цвят горчица с чиста, разкопчана риза, разкриваща косматите му гърди, до прословутия портрет на Макрон, облечен в качулка в стил Зеленски, докато влиза в Златната стая на Елисейския дворец в първите дни на войната в Украйна – много от снимките се стремят да го покажат като човек с гъвкавост и характер, а не като човек упорит, безсмислен държавник.

Неговото фотографско творчество се чете като каталог на пресметнато безгрижие, като всяко изображение служи на двойна цел: да хуманизира политиката и да създаде аура на харизма.

