Новини

Два хеликоптера “Кугър” се включи в борбата в горския пожар в Пирин

Машините са излетели малко след 15 часа от 24-та авиобаза в Крумово

13.08.2025 | 18:50 ч. Обновена: 13.08.2025 | 20:06 ч. 4
БГНЕС

Два хеликоптера “Кугър“ (AS-532 AL Cougar) с екипажи от Военновъздушните сили подпомагат усилията на огнеборци, доброволци и горски служители в борбата с големия горски пожар в Пирин. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната.

Хеликоптерите са излетели малко след 15:00 ч. от 24-та авиобаза в Крумово и ще обливат с вода засегнатите участъци. Зареждането на хеликоптерите с гориво ще бъде осигурено в района на Сандански, посредством цистерна от състава на 16-а авиобаза.

Включването на военнослужещи и техника от ВВС е след постъпило искане от Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН), допълниха от МО. От рано тази сутрин военнослужещи от Сухопътните войски участват в гасителните дейности в Пирин планина и в района на община Сунгурларе. / БТА

 

Хеликоптери пожари гасене Крумово МО ВВС Пирин
