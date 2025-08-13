Няма експерти в стаята: Тръмп няма нито един приближен, който да познава Русия

През 2018 г., когато Доналд Тръмп проведе съвместна пресконференция с руския си колега Владимир Путин на срещата на върха в Хелзинки, нещата се развиха толкова зле, че неговият висш съветник по Русия, Фиона Хил, каза, заяви, че е обмисляла да симулира припадък в опит да прекрати цялото мероприятие.

Когато Тръмп се срещне с Путин в Аляска в петък, е малко вероятно руски експерти да бъдат в стаята.

Във втория си мандат Тръмп даде приоритет на лоялността пред опита на своите висши помощници, като същевременно води агресивна кампания за намаляване на броя на редовите служители във федералната работна сила.

Преговорите с Москва се водят от предприемача в недвижими имоти Стив Уиткоф, новак във външната политика, докато професионалните експерти бяха изместени на заден план, злепоставени и принудени да напуснат работата си.

“Може спокойно да се каже, че Тръмп няма нито един човек, който да определя политиката и да познава Русия и Украйна, който да го съветва“, каза Ерик Рубин, бивш дипломат от кариерата, който е бил посланик на САЩ в България по време на първия мандат на Тръмп.

Преди среща с Путин с висок залог, служители на американското правителство обикновено работят трескаво, за да гарантират, че президентът е добре информиран и готов да се справи с всяка тема, която руският лидер може да повдигне.

Путин, който управлява Русия от четвърт век, е известен със силното си владеене на детайлите и е умел да изненадва събеседниците си, пише Financial Times.

Ерик Грийн, който е бил старши директор за Русия в Съвета за национална сигурност по време на президентството на Джо Байдън, споделя: “Искате да избегнете да бъдете хванати в капана на умението му да обсъжда тези точки и да избягвате да се съгласявате с нещо, което може да звучи разумно по начина, по който е представено от Путин, но всъщност е изопачено.“

NSC (National Safety Council, бел. ред.), който отговаря за координирането на приноса от различните правителствени агенции, обикновено ръководи подготовката за срещи на върха. Но през втория мандат на Тръмп NSC беше драстично съкратен, като десетки експерти по външна политика и национална сигурност бяха уволнени от работа през май.

“Разбирам, че традиционният процес на външна политика във Вашингтон, воден от NSC, до голяма степен се е разпаднал в тази администрация”, споделя висш американски служител.

Повече от 1300 служители бяха освободени от Държавния департамент миналия месец като част от общоправителствена кампания за намаляване на федералната работна сила. Сред тях бяха анализатори, които се фокусират върху Русия и Украйна в разузнавателното бюро на агенцията.

Дипломатическият корпус на САЩ, външната служба, също загуби значителна част от работната си сила през втория мандат на Тръмп чрез съкращения, изкупувания и оставки.

Високите позиции в администрацията, занимаващи се с Русия и Украйна, остават незаети, отбеляза Рубин. Тръмп започва преговори с Путин без потвърден от Сената помощник-държавен секретар по европейските въпроси или посланик в Русия или Украйна.

“По отношение на Русия и всяка тема, президентът Тръмп винаги получава обратна връзка от своя талантлив екип за национална сигурност, включително лидери от Държавния департамент, Съвета за национална сигурност и разузнавателната общност, и в крайна сметка взема решението, което смята за най-добро за страната“, каза заместник-говорещият секретар на Белия дом Анна Кели.

“Под ръководството на президента Тръмп и благодарение на съвместните роли на държавния секретар Марко Рубио, Съветът за национална сигурност е по-актуален и значим от всякога“, добави Кели. Рубио изпълнява и други длъжности, включително изпълняващ длъжността съветник по националната сигурност.

След среща с Путин в Хелзинки през 2018 г., президентът на САЩ постави под въпрос заключенията на собствената си разузнавателна общност и прие за чиста монета уверението на руския лидер, че не се е опитвал да се намесва в президентските избори.

Тръмп, който провежда външната си политика, основана на инстинкти и лични взаимоотношения, заяви в понеделник, че срещата на върха с Путин ще бъде “донякъде проучвателна среща“, добавяйки, че ще разбере до две минути дали е възможен напредък.

“Може да кажа “успех, продължавайте да се борите“ или може да кажа “можем да сключим сделка“, каза той.

Въпреки че Белият дом във вторник намали очакванията за сделка в Аляска, подходът на президента предизвика тревога във външнополитическите среди. “Не можете да позволите той и Уиткоф да го правят, защото просто не знаят достатъчно“, каза Даниел Фрийд, бившият посланик на САЩ в Полша и добави: “Нуждаете се от някой в стаята, който просто може да погледне президента, да превърти очи и да поклати глава.“

Връзките на Тръмп с Москва бяха обект на интензивен контрол по време на първия му мандат, тъй като множество разследвания се стремяха да проучат връзките на предизборния му екип с Русия и опитите на Кремъл да повлияе на президентските избори през 2016 г.

Тръмп също се бореше с по-настоятелен Конгрес, а екипът му по външна политика беше съставен от опитни експерти, които станаха известни като “възрастните в стаята“. След като напуснаха правителството, мнозина подробно описаха трудностите си да информират президента и усилията си да овладеят по-тревожните му импулси.

“Той рядко се подготвя предварително“, каза Джон Болтън, който беше съветник по националната сигурност на Тръмп по време на първия му мандат.

Болтън, сега критик на Тръмп, си спомни опитите си да информира президента за ядрените оръжия по пътя към срещата на върха в Хелзинки с Путин през 2018 г., докато американският лидер гледаше футболен мач.

Тръмп се е уверил, че нещата ще бъдат различни през втория му мандат. “Това не е администрация, която ще има процес, ръководен от експерти”, на мнение е Фрийд.