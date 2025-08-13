Зеленски: Русия се преструва, че може да окупира цяла Украйна

Всички лидери от цял свят искат едно нещо - мир в Украйна. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски на пресконференция след разговорите му с европейските лидери и американския президент Доналд Тръмп.

"Днес се навършват 64 години от построяването на Берлинската стена", отбеляда германския канцлер Фридрих Мерц в началото на пресконференцията. "Тя е била символ на разделението на Европа, но Европа е успяла да „преодолее това разделение. Руското нахлуване в Украйна обаче отново отвори това разделение."

Тоя заяви, че Тръмп отива в Аляска, за да започне дискусии с Путин за прекратяване на войната.

По думите на Мерц европейците правят всичко възможно, за да „помогнат за определянето на дневния ред“ за срещата между американския президент и руският му колега. Той заяви, че се надява Тръмп да има успех на срещата на върха.

Европейските лидери, САЩ и генералният секретар на НАТО Марк Рюте са разговаряли за параметрите на срещата в петък.

„В Аляска интересите за сигурност на Европа и Украйна трябва да бъдат защитени“, каза Мерц на пресконференцията - тема, която според него е била обсъждана с Тръмп.

Относно разговорите на Тръмп с Путин, Мерц разрки, че американският президент знае, че може да разчита на европейските си партньори да работят за мир в Украйна.

"Украйна трябва да бъде на масата за мирни преговори", категоричен бе той, като подчерта, че трябва да има правилна хронология на събитията: първо, трябва да се договори прекратяване на огъня, последвано от друго споразумение за дългосрочен мир.

Мерц каза, че правно признаване на руската собственост върху Украйна „не може да се случи“. Той подчерта, че трябва да има стабилни гаранции за сигурност, като суверенитетът на Украйна се зачита.

"В случай, че няма движение от страна на Русия към мир, тогава Европа и САЩ ще трябва да окажат по-голям натиск върху Путин", заяви Мерц, като добави, че Тръмп е "запознат с тази позиция и е съгласен с нея“.

„Пожелаваме на президента Тръмп всичко най-добро“, казва Мерц, добавяйки, че лидерите ще разговарят с Тръмп след срещата му с Путин.

На свой ред Володимир Зеленски отбеляза, че Тръмп го е уверил, че първият лидер, на когото ще се обади след срещата си с руския президент, ще е именно той. Той обаче отново отбеляза, че „всичко за Украйна трябва да се обсъди с Украйна - трябва да бъдем част от разговора“.

Зеленски заяви, че би искал да види допълнителни санкции срещу Русия, ако Кремъл не се съгласи на прекратяване на огъня. Според него „Путин блъфира, опитва се да се наложи по цялата фронтова линия“, а Русия се преструва, че може да окупира цяла Украйна.

„Това не е вярно“, категоричен бе Зеленски.

Той разкри, че е използвал срещата днес, за да каже на Тръмп и европейските лидери, че Путин „не иска мир“.

„Путин не може да ни заблуди“, добави той.

Попитан при какви условия би могъл да говори за размяна на територии с Путин, Зеленски заяви, че успехът зависи от резултата от преговорите. Той отбеляза, че е много позитивно настроен след днешния разговор, добавяйки, че партньорите на Украйна са демонстрирали „един глас към една мисия“.

Той каза, че не би нарекъл срещата между Путин и Тръмп в петък „исторически момент“, като добави, че първо ще изчака резултат.