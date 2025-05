Зеленски провел "топъл и съдържателен" разговор с папа Лъв XIV

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че е провел първия си телефонен разговор с папа Лъв XIV. В пост в социалната мрежа Х Зеленски описа разговорът между двамата като “много топъл и наистина съдържателен”.

"Благодарих на Негово светейшество за подкрепата му за Украйна и целия ни народ. Дълбоко ценим думите му за необходимостта от постигане на справедлив и траен мир за страната ни и освобождаването на затворниците. Обсъдихме и хилядите украински деца, депортирани от Русия. Украйна разчита на съдействието на Ватикана, за да ги върне у дома при семействата им", става ясно още от публикацията на Зеленски.

I spoke with Pope Leo XIV. It was our first conversation, but already a very warm and truly substantive one.

I thanked His Holiness for his support of Ukraine and all our people. We deeply value his words about the need to achieve a just and lasting peace for our country and the…