Джей Ди Ванс с намек: Мъск може да се завърне в Белия дом

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс заяви, че Илон Мъск е допуснал “грешка“, като е започнал кавга с президента Тръмп, но каза, че се надява шефът на Tesla да си проправи път обратно в Белия дом. Ванс сподели надеждите си собственикът на X да се върне на адрес 1600 Pennsylvania Ave. до междинните избори през 2026 г. и подчерта колко важна е била ролята на милиардера в президентската кандидатура на Тръмп през 2024 г.

“Не знам дали би приел обаждането ми в момента“, каза Ванс пред The Gateway Pundit по адрес на Мъск и добави, че технологичният магнат в момента има “сложни отношения“ с Белия дом.

“Шегувам се“, добави след това Ванс. “Сигурен съм, че ще приеме обаждането ми, но честно казано, след драмата около него и Белия дом през последните няколко месеца... надявам се, че просто ще се успокои малко.“

“Ако си патриотичен, не се опитваш да забиеш нож в гърба на президента, не се опитваш да предадеш движението, не ме интересуват тези дребни, незначителни разногласия“, каза той, добавяйки, че е „доста категоричен по тези въпроси“.

Мъск се раздели с администрацията на Тръмп в края на май, като президентът заяви, че най-богатият човек в света “винаги ще бъде с нас, помагайки ни през цялото време“.

Но макар първоначално напускането му да изглеждаше сърдечно, по-късно технологичният шеф публично се разгневи срещу Големия красив законопроект, недоволствайки от въздействието му върху дефицита по-специално, който беше основен приоритет на Мъск, когато дърпаше конците на Министерството на правителствената ефективност (DOGE).

Мъск нарече пакета “пълен със свинско месо“ и “отвратителна мерзост“, преди да се обърне срещу президента в последвала драматична буря в социалните медии.

Въпреки опитите на Мъск да провали мегазаконопроекта, републиканците го прокараха през Конгреса и Тръмп подписа знаковия законопроект на 4 юли.

В резултат на това Мъск разкри плановете си да създаде “Американска партия“, алтернатива на двупартийната система, което Тръмп веднага нарече “абсурдно“.