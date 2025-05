Мръсна кърпичка, торбичка кокаин: Какво скри Макрон във влака за Украйна? ВИДЕО

Странно видео на френския президент Еманюел Макрон, който изглежда крие нещо “странно” в малка бяла торбичка, стана вирусно и за секунди обиколи социалните мрежи. Макрон се срещна с министър-председателя на Обединеното кралство Кеир Стармър, както и с германския Фридрих Мерц на път за Украйна през уикенда.

Изглежда обаче не съдържанието на политическата им дискусия е това, от което някой се интересува, а това, което Мерц и Макрон скриха моменти преди да бъдат направени официални снимки.

Според интернет, който е известен с това, че е прав почти винаги, Макрон бързо измъква нещо, което прилича на бяла торбичка, “пълна с кокаин“, докато Мерц крие някаква сламка, използвана като приспособления за наркотици.

The Élysée Palace is preparing a statement to debunk rumors that the white bag on the table, which Macron… pic.twitter.com/oxhOqEQmgd

Many internet users are speculating about what French President Emmanuel Macron is concealing.

❗️🇫🇷 - Controversy Surrounding Macron: What’s He Hiding from the Cameras?

Кадрите показват как френският лидер се усмихва на камера, преди да грабне “бял предмет” от масата и дискретно да го скрие под мишницата си. Конспиративните теории не закъсняха…

“Макрон, Стармър и Мерц са заснети на видео при завръщането им от Киев. Торба с бял прах на масата. Макрон бързо я прибира в джоба, Мерц скрива лъжицата. Няма дадено обяснение“, коментира потребител.

"Макрон, Стармър и Мерц бяха хванати с торба бял прах на масата. Макрон грабва торбата, Мерц скрива лъжицата. Не знаем какъв е бил белият прах... но вижте колко гладко се опитват да го скрият”, споделя коментара си потребител във Х.

"Ясно е, че никой от вас никога не е виждал кока. Това е мръсна кърпичка, която той премахва, преди да бъде направена снимка”, аргументира се друг потребител, коментиращ видеото.

Висококачествените изображение, разпространени от Асошиейтед прес обаче категорично изясняват дискусията в социалните мрежи и ясно показват, че става ясно за кърпичка, която френският президент скрива преди да бъдат направени официални снимки.

“Висококачествени снимки и видеоклипове, като тези, направени от информационните агенции AFP или AP, показват, че мистериозната торбичка с бял прах всъщност е носна кърпичка, навита на топка, която беше поставена на масата, преди Киър Стармър да пристигне и камерите да влязат в кабината, където вече бяха седнали Макрон и Мерц”, съобщават френските медии.

Франция разкритикува фалшиво твърдение, че президентът Еманюел Макрон е скрил торба с кокаин. Триото Макрон Страмър и Мерц се срещна в петък на борда на влак, пътуващ от Полша за Украйна, за да посети президента Володимир Зеленски и да окаже натиск върху Русия да се съгласи на прекратяване на огъня.

When European unity becomes inconvenient, disinformation goes so far as to make a simple tissue look like drugs.

This fake news is being spread by France’s enemies, both abroad and at home. We must remain vigilant against manipulation. pic.twitter.com/xyXhGm9Dsr