Извратенякът, измъчвал, снимал и убивал животни, остава в ареста

Красимир Георгиев, обвинен за заснемане, измъчване и убийства на животни в Перник, остава в ареста. Това реши Софийският апелативен съд, който смята, че Георгиев може да извърши ново престъпление, след като са му повдигнати обвинения за 9 документирани случая на мъчения.

През юни Апелативният съд остави Георгиев в ареста. Преди това Окръжният съд на Перник пусна Георгиев на свобода срещу гаранция от 8000 лв.

През март Красимир Георгиев и Габриела Сашова бяха арестувани в разследване на мъчения и убийства на животни. Извратената двойка създавала садистични сексуални клипове, в които умишлено тормозели и убивали животни за пари.

Сашова до момента не е подавала молба за по-лека мярка, тя също е в ареста