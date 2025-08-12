IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Извратенякът, измъчвал, снимал и убивал животни, остава в ареста

Габриела Сашова до момента не е подавала молба за по-лека мярка

12.08.2025 | 14:11 ч. Обновена: 12.08.2025 | 15:46 ч. 8
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Красимир Георгиев, обвинен за заснемане, измъчване и убийства на животни в Перник, остава в ареста. Това реши Софийският апелативен съд, който смята, че Георгиев може да извърши ново престъпление, след като са му повдигнати обвинения за 9 документирани случая на мъчения.

През юни Апелативният съд остави Георгиев в ареста. Преди това Окръжният съд на Перник пусна Георгиев на свобода срещу гаранция от 8000 лв.

През март Красимир Георгиев и Габриела Сашова бяха арестувани в разследване на мъчения и убийства на животни. Извратената двойка създавала садистични сексуални клипове, в които умишлено тормозели и убивали животни за пари. 

Сашова до момента не е подавала молба за по-лека мярка, тя също е в ареста

красимир георгиев габриела сашова насилие
