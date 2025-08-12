IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 71

Към момента няма задържани в акцията срещу търговия с оръжие за Украйна

Претърсват се адреси в няколко града

12.08.2025 | 13:55 ч. Обновена: 12.08.2025 | 15:47 ч. 10
Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Към момента няма задържани лица, каза пред медиите и.ф. главен секретар на МВР Мирослав Рашков във връзка с провеждащите се действия в София и страната по молба за правна помощ на Националното антикорупционно бюро на Украйна, свързана с разследване на корупционни престъпления в Украйна, извършени при търговия с оръжие на завишени цени.

На територията на няколко области се провежда операцията, под контрола на Националната следствена служба (НСлС). Претърсват се адреси в няколко града, посочи Рашков.

Свързани статии

По-рано днес от прокуратурата съобщиха, че екип от следователи на НСлС извършва претърсвания и изземвания в жилища и офиси като в тях участват още служители на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност"-МВР (ГДБОП) и на Главна дирекция "Жандармерия, специални операции и борба с тероризма" (ГДЖСОБТ).

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Украйна корупция оръжие
Новини
Виж всички новини
Крими
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem