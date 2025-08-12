IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Иззеха голямо количество райски газ край Черноморец

Веществото е открито в два автомобила

12.08.2025 | 13:47 ч. Обновена: 12.08.2025 | 15:43 ч. 2
БГНЕС

БГНЕС

Голямо количество райски газ и балони са намерени и иззети от два леки автомобила край Черноморец, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас. 

И двете коли са със софийска регистрация. В тях са открити повече от 50 кашона с флакони и индивидуално опаковани такива. Количеството е повече от 300 килограма. 

Райският газ е бил предназначен за разпространяване по Южното Черноморие. Откритите вещи са иззети и задържани. 

Образувана е преписка с цел установяване произхода на райския газ.

