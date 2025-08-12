Иззеха голямо количество райски газ край Черноморец

Голямо количество райски газ и балони са намерени и иззети от два леки автомобила край Черноморец, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас.

И двете коли са със софийска регистрация. В тях са открити повече от 50 кашона с флакони и индивидуално опаковани такива. Количеството е повече от 300 килограма.

Райският газ е бил предназначен за разпространяване по Южното Черноморие. Откритите вещи са иззети и задържани.

Образувана е преписка с цел установяване произхода на райския газ.