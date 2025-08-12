В Гърция обмислят допълнителен данък за имоти, които не се ползват

Гърция обмисля да въведе данък върху имотите, които не се отдават под наем, за да намали жилищната криза, предаде кореспондентът на БНР.

Гърция се задъхва под тежеста на жилищната криза, коментират експерти в медиите. Досега мерките, въведени от правителството за увеличаване на предлагането на жилища, не дадоха желания резултат, посочват проучвания сред младите гърци.

Правителството подготвя нов данък, който ще се плаща от хората, които държат жилищата си празни, съобщават финансови експерти. Те смятат, че в този случай собствениците ще бъдат принудени или да продадат имота си, или да го отдадат под наем.

Новият данък ще бъде допълнение към данъка върху недвижимия имот.

Все по-непосилно за родителите стана наемането на квартира за студенти, като в Атина поради ниското предлагане наемът се е увеличил със 147% в последните години.

Правителството финансира част от разходите за ремонт на жилище, но при условие, че след това поне три години ще се отдаде под наем. Брокери съобщават, че много от собствениците нямат дори първоначални средства, за да започнат ремонт, а и не желаят да продават апартаментите си.