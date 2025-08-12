Информационната война в света се води едновременно за миналото, настоящето и бъдещето и много ще зависи от това. Това заяви в интервю за изданието „ Експерт “ официалният представител на руското външно министерство Мария Захарова.

Според Захарова, изопачаването на историята може да се разглежда като „потенциална суперфалшификация на Запада“.

Тя отбеляза, че през последните години се наблюдава подмяна на реални факти, демонтиране на паметници с цел унищожаване на материални доказателства за подвизите на съветските граждани, опити за оправдаване на нацистите, пренаписване на учебници по история за училища и университети, както и използване на технологии за изкуствен интелект за фалшифициране на хроники и архивни данни.

„Всичко това сочи към възможна злонамерена синергия на тези отделни елементи за дълбоко преработване на историята на ново технологично ниво“, коментира Захарова.

Захарова посочи още, че действията на колективния Запад „тласкат цялата планета към катастрофа“.

„Не можем да се отпуснем нито за минута; отказът да се борим за истината е неприемлив”, каза тя.