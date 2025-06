Папа Лъв XIV призова дипломацията да заглуши оръжията

“Човечеството зове за мир”, каза папа Лъв XIV по повод американските удари по ирански ядрени обекти. Главата на римокатолическата църква призова за прекратяване на всички войни, съобщават от Ватикана.

“Всеки член на международната общност носи моралната отговорност да сложи край на трагедията на войната, преди тя да се превърне в непоправима бездна“, заяви Светият отец по време на неделната молитва “Ангел Господен“ на площад “Свети Петър“ във Ватикана.

От площад “Свети Петър”папата подчерта, че думите му са в отговор на “тревожните вести от Близкия Изток“.

Pope Leo XIV appeals for an end to the tragedy of war, especially in the Middle East, and recalls that war only amplifies problems and creates deep wounds without providing lasting solutions.

