Пожарникар загина по време на борба с огъня в Испания

Пожарникар загина, когато камионът му се преобърна в северозападната част на Испания, съобщиха властите.

С този трагичен индицент броят на жертвите от горските пожари, които опустошават страната от повече от седмица, достигна четири, предаде АФП.

Пожарникарят и камионът, участвали в катастрофата, са били част от операцията по гасене на пожарите в региона Кастилия и Леон, съобщи регионалното правителство в X.

Това става на фона на борбата на страната с поредица от пожари, подхранени от летните жеги,, отбелязва БГНЕС.