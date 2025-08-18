Пожарникар загина по време на борба с огъня в Испания

Пожарникар загина, когато камионът му се преобърна в северозападната част на Испания, съобщиха властите.
С този трагичен индицент броят на жертвите от горските пожари, които опустошават страната от повече от седмица, достигна четири, предаде АФП.
Пожарникарят и камионът, участвали в катастрофата, са били част от операцията по гасене на пожарите в региона Кастилия и Леон, съобщи регионалното правителство в X.
Това става на фона на борбата на страната с поредица от пожари, подхранени от летните жеги, отбелязва БГНЕС.