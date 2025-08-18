IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Пожарникар загина по време на борба с огъня в Испания

Камионът му се преобърна в северозападната част на Испания

18.08.2025 | 11:44 ч. Обновена: 18.08.2025 | 13:12 ч.
БГНЕС

Пожарникар загина, когато камионът му се преобърна в северозападната част на Испания, съобщиха властите.

С този трагичен индицент броят на жертвите от горските пожари, които опустошават страната от повече от седмица, достигна четири, предаде АФП.

Пожарникарят и камионът, участвали в катастрофата, са били част от операцията по гасене на пожарите в региона Кастилия и Леон, съобщи регионалното правителство в X.

Това става на фона на борбата на страната с поредица от пожари, подхранени от летните жеги,, отбелязва БГНЕС.

