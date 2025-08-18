Мария Филипова е събрала най-много точки за заместник-омбудсман

Мария Филипова събра най-много точки – 15, след изслушването пред Комисията по оценяването за заместник-омбудсман, съобщиха на сайта на институцията. Днес предстои кандидатурата ѝ да бъде внесена в Народното събрание от омбудсмана Велислава Делчева.

На второ място е класирана Марина Кисьова де Хесус с 13 точки, следвана от Деница Димитрова получава 12 т.

По време на изслушването си Мария Филипова заяви, че чрез институцията на омбудсмана ще се отстранят всички неточности, които към момента нарушават правата на хората. Филипова е номинирана от Асоциация “Активни потребители“. Тя е и настоящ председател на Комисията за защита на потребителите (КЗП).

Филипова мотивира решението да приеме номинацията с натрупания опит в различни институции. “Институциите трябва да са близо до хората, те трябва да бъдат чути, разбрани. За създаване на национална телефонна линия към изпълнителната власт, на която при нарушение на правата им, гражданите да могат да се обаждат”, обясни Филипова по време на изслушването си в петък.