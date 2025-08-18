Румен Драганов: Българският турист е все по-активен

“Въпреки, че август е пиковият месец за летен туризъм, втората половина на месеца остава част от силния сезон, дори да има понижение в цените на някои места”, каза проф. Румен Драганов, председател на Института за анализи и оценки в туризма.

Пред bTV експертът каза още, че в момента, в който се появи прогноза за дъжд, клиентите реагират бързо и търсят изгодни оферти. Драганов посочи, че за организираните пътувания понижението на цените няма да се усети, но за тези, които решават в последния момент, е различно.

Туристите, които не са планирали почивката си отрано и се записват в последния момент, могат да се възползват от по-ниски цени, особено в хотелите с по-ниска категория. Намаленията могат да достигнат до 20% във втората половина на август, а след 15 септември — дори до 50%.

Проф. Драганов отбелязва, че българският турист е все по-активен, но не винаги почива в хотелите, където туроператорите очакват най-голям интерес. Много хора разчитат на втори дом, семейни имоти или малки къщи за гости. Все пак интересът към 4- и 5-звездните хотели расте, особено за уикенд пътувания.

Темата за удължаване на летния сезон не е нова, но според експертите все още липсва ясен стратегически подход. “Удължаването на сезона става с нови продукти на стари пазари“, поясни проф. Драганов.

Според него, дори и самолетите да летят с празни седалки, те могат да се запълнят с туристи, ако се предложат алтернативни продукти като винен туризъм, СПА, кулинарни уикенди или културни събития.