Русинова за катастрофата в София: Това не е каскада, а кола, която се движи като торпедо

“Това не е каскада, а кола, която се движи като снаряд, като торпедо. Пораженията по автобуса са все едно е ударен от торпедо”, каза пред bTV Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики по повод тежката катастрофа в София, станала преди дни.

“Този човек екзекутира буквално сирийския лекар, който е дошъл тук да бяга от една война вероятно. Абсурдно е някой, който още преди да е взел книжка, да няма никакви проблеми”, добави Русинова и добави, че не се толерира нарушението на пътя.

“Ние сме героите на деня, когато сме минали с висока скорост”, добави Русинова.

“Не знаем в конкретния случай как този човек е минал изпита си, колко часове е изкарал, но по принцип знаем, че има два проблема. Единият е с това дали всички часове, които са по закон, се дават, как преминават изпитите. Другият проблем е обществената тайна, че има корупция, че се дават пари срещу книжки”, обясни на свой ред Илия Тодоров от Асоциацията за пострадали при катастрофи.

По думите му този проблем може да се реши за няколко месеца - да се пуснат тайни клиенти, които да влязат да учат в произволни школи. И когато се поиска от този курсист сума за изпит, да се намеси прокуратурата.

“Гледайки кадрите на тежкото ПТП, искам да ви кажа, че това почти се случи и на мен снощи, пътувайки по АМ "Тракия". На 160-ия км в посока София, предприех маневра за изпреварване на два товарни автомобила с максимално допустимата скорост 140 км/ч, в един момент в огледалото за обратно виждане видях как към мен се приближава един снаряд, карайки на къси-дълги светлини и почти се опря в задната ми броня, като ме принуждаваше по най-бързия начин да се изместя от пътното платно, за да може да си продължи. Прибрах се в моята лента, видях кое е торпедото - пазарджишки черен мерцедес, който продължи веднага със същата скорост към София - много бързо”, разказа Тенчо Тенев, бившият директор на КАТ-София.

Тенев обясни, че има сред изпитващите за изкарване на книжка, има и хора с ТЕЛК за глухота. "Има изпитващ, който е в София с два инсулта. Началникът на изпитващия, който е дал книжката на въпросното лице, което уби човек, е с отнета книжка за алкохол", разказа Тенев.