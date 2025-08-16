Срещата на върха между Тръмп и Путин в Аляска повдига повече въпроси, отколкото дава отговори

Дългоочакваната среща на върха между президента Тръмп и президента Путин започна с усмивки и шеги, но завърши като „антиклимакс в Анкъридж“ – без примирие за Украйна и дори без споразумение за мястото на следващата среща на върха, на която американският президент искаше да сключи мирен договор, пише The Times.

Тръмп позволи на Путин да говори пръв на кратката заключителна пресконференция, на която той повтори основните си оплаквания относно Украйна и се съсредоточи повече върху възстановяването на отношенията с Америка и бъдещите бизнес перспективи.

Американският президент последва с топли думи за „фантастичните си отношения“ с „Владимир“ и за „някои големи постижения“, но също така и за „няколко важни“ нерешени въпроси, като по-късно загадъчно заяви, че „един от тях е вероятно най-значимият“.

След като изключи възможността за членство на Украйна в НАТО, все още остават важни руски искания, на които Тръмп може да се позовава, като отстраняването на Зеленски от поста му или изключването на членство в ЕС, но той не даде повече подробности на пресконференцията.

Тръмп даде интервю за Fox News, което беше по-дълго и разкри много повече от пресконференцията му, преди да се качи на борда на Air Force One за Вашингтон.

Въпреки че беше в центъра на световното внимание и организира грандиозно пристигане с червен килим и въздушен парад за своя гост в началото на срещата на върха, Тръмп приключи след необичайно кратките три минути и половина и отказа да отговори на нито един въпрос.

79-годишният президент изглеждаше уморен след седемчасовия си полет, последван от три часа интензивни преговори, и изчерпващата се енергия се усещаше в балната зала на военната база, която послужи за място на пресконференцията, от която той изглеждаше нетърпелив да си тръгне възможно най-скоро.

Зловещо, Тръмп намекна, че споразумение е възможно, но че сега зависи от Зеленски дали процесът ще продължи – може би знак, че неканеният лидер на нацията, която е в прицела на Русия, може да се превърне в изкупителна жертва за провала на американската мирна инициатива.

Засега тя все още изглежда жива, но се бори, докато войната в Украйна продължава.

На въпроса на Ханити как може да приключи войната в Украйна и дали е възможно да има размяна на територии – което би дало на Русия голяма част от украинската територия – Тръмп отговори:

„Това са точки, по които в голяма степен се съгласихме“.

Остава да се види дали Зеленски е съгласен.

Интервюто за Fox News съдържаше много повече подробности от пресконференцията, която завърши в хаос сред какофония от викове и въпроси, които останаха без отговор, докато Тръмп изведе Путин от сцената, а американската делегация, включваща Марко Рубио, държавния секретар, и Скот Бесент, министърът на финансите, също напуснаха бързо залата, без да кажат нищо.

Истинският победител в петъчната игра на власт стана ясен от последната реплика на Путин – единствените му думи на английски – която подсказа, че той смята, че напуска Аляска с преимущество.

„Следващия път в Москва?“, каза той, като изглеждаше, че е хванал Тръмп неподготвен. „О, това е интересно“, отговори Тръмп. „Не знам. Ще ми се наложи да се изправя пред критики за това. Може да се случи.“

Това беше явен опит да се фокусира диалогът върху възстановяването на отношенията между САЩ и Русия, вместо да се затъва в Украйна, тъй като за Зеленски беше невъзможно да пътува до руската столица, за да се включи в дискусиите за съдбата на страната си.

В крайна сметка Путин замина за дългия полет обратно към Москва, като очевидно успя да избегне за пореден път „тежките“ икономически санкции, с които Тръмп заплаши да наложи до крайния срок миналата седмица, но отложи заради преговорите.

„Президентът Путин няма намерение да прекрати войната си срещу Украйна“, заяви Джон Хербст, бивш посланик на САЩ в Украйна по времето на президента Джордж У. Буш. „Той ще я прекрати само ако бъде подложен на максимален натиск.

Денят започна с добре режисирана церемония по посрещането на лидерите, която създаде няколко емблематични образа, разпространени по целия свят, както подобава на президент, който е станал известен като телевизионен шоумен.

Двамата президенти си стиснаха ръцете, разменяха топли усмивки и проведоха оживен разговор насаме, докато пътуваха заедно в президентската лимузина на САЩ след координираното си пристигане по червения килим на летището на съвместната база Елмендорф-Ричардсън – огромна военна база на САЩ с над 30 000 души личен състав, която е разширена до тези размери, за да противодейства на заплахата от Русия.

Тръмп, който по време на седемчасовия полет от Вашингтон заяви, че „няма да бъде щастлив“, ако денят не приключи с прекратяване на огъня в Украйна, слезе пръв от стъпалата на самолета и аплодира кратко, когато руският лидер се приближи към него.

Путин бързо вдигна два пъти палци, преди да се стиснат ръцете на американския и руския лидер на американска земя за първи път от десетилетие насам. Фонутът на хладния аляски летен ден беше драматичен: два президентски самолета, излъчващи енергията на суперсили, и ниски облаци, висящи над планините Чугач, които обграждат Анкъридж.

Преди да се качат в бронирания автомобил „Звяр“, избягвайки лимузината на руския лидер, за да могат да разговарят насаме, без помощници и преводачи, двамата мъже позираха за снимки и си стиснаха ръцете, като Тръмп потупа ръката на Путин, докато я стискаше. Когато един журналист извика към Путин: „Ще спрете ли да убивате цивилни?”, руският лидер посочи дясното си ухо, сякаш не чуваше въпроса, докато четири изтребителя F-35 и бомбардировач B-2 Spirit летяха в формация над главите им. Той също така игнорира въпросите дали ще се ангажира с прекратяване на огъня и как може да му се има доверие.

Путин беше третиран като изгнаник от президента Байдън след инвазията в Украйна през 2022 г., но друга фотосесия потвърди завръщането му на световната сцена, когато седна с Тръмп и най-близките им сътрудници пред син фон с надпис „в търсене на мир“.

Без обяснение, планираните двустранни разговори между Тръмп и Путин се ограничиха до кратка разходка в „Звяра“, а основните преговори за Украйна се проведоха в формат „три на три“.

Тръмп беше придружен от най-близките си сътрудници по външните работи Рубио и Стив Уиткоф, неговият пратеник за мир, докато Путин беше придружен от Сергей Лавров, дългогодишния си министър на външните работи, и Юри Ушаков, съветник по външната политика.

Путин се изказа по-топло за Тръмп в изявлението си пред пресата, но предупреди европейските лидери да не „торпилират“ „зараждащия се“ мирен процес. Това не беше просто опит да се вкара клин между Тръмп и неговите съюзници от НАТО – то показа колко далеч е той от прекратяване на огъня, въпреки че са минали седем месеца, откакто Тръмп встъпи в длъжност с обещанието да сложи край на войната в първия си ден.

Тръмп беше решен да представи преговорите в най-положителна светлина, като им даде оценка десет от десет в интервюто си за Fox News. Но може би неволно той разкри и как Путин е успял да се вмъкне в доверието на американския президент.

Тръмп каза, че Путин му е казал, че „страната ти е гореща като пистолет“ и че преди година е смятал, че Америка е „мъртва“. Връщайки се на темата за изборите през 2020 г., за които той твърди, че са били откраднати, Тръмп каза, че „Владимир Путин е казал нещо много интересно. Той каза, че изборите са били фалшифицирани, защото има гласуване по пощата. Той каза... „Няма страна, в която да има гласуване по пощата. Не е възможно да има гласуване по пощата и честни избори.“

Дейвид Игнатиус, ветеран коментатор по дипломация във „Вашингтон пост“, обобщи деня, като каза:

„Може да се каже, че това е антиклимаксът в Анкъридж. Всички имахме такива очаквания... и изглежда, че нищо не беше договорено.“

Но докато Тръмп напусна Аляска без да обяви нищо конкретно и започна да прави телефонни обаждания от „Еър Форс Уан“ до Зеленски и европейските лидери, за да ги информира, неопределеният резултат също подсказваше, че той не се е просто подчинил на исканията на Путин, както се опасяваха някои от критиците му.

Явното му изненада от предложението на Путин следващата им среща да се проведе в Москва показа нежелание да се съгласи с желанията на руския лидер по отношение на логистиката, въпреки ласкателните комплименти, които получи от своя колега.

Тръмп може би не е наблягал на въпроса за хилядите отвлечени украински деца, които Зеленски иска да бъдат върнати като част от всяко мирно споразумение – и които доведоха до повдигане на обвинение за военни престъпления срещу Путин от Международния наказателен съд –, но интересното е, че Белият дом разкри, че този въпрос е бил повдигнат в писмо, предадено от американския президент на Путин. Писмото е написано от съпругата на Тръмп, Мелания. Тя не е била на посещението в Аляска, но е написала лично писмо за децата, заявиха официални лица, без да разкриват точния текст.

Резултатът не беше задоволителен за мирния процес в Украйна, но също така оставя сближаването между САЩ и Русия в неизвестност, в очакване на следващия ход на Тръмп.

Дали най-накрая ще се застъпи за по-твърда линия спрямо Русия и ще се съгласи на по-строги санкции? Дали ще окаже натиск върху Зеленски и европейците да се съгласят с условията, договорени в Аляска? Дали желанието му да възстанови икономическите отношения между САЩ и Русия ще се окаже по-силно от ангажимента му към мира?

Нямаше ръкостискания и шеги между двамата мъже и техните съпровождащи, когато те се разделиха и тръгнаха в противоположни посоки към домовете си, оставяйки след себе си повече въпроси, отколкото отговори в този студен летен ден в Аляска.