Украинците, избягали от войната, губят законния си статут, за да останат в САЩ

Десетки хиляди украински бежанци в САЩ ще започнат да губят правна защита в петък, ако администрацията на Тръмп не предприеме действия, което ги прави уязвими за евентуален арест и депортиране, пише The Washington Post.

Около 120 000 украинци, избягали в САЩ през последните две години, ще започнат постепенно да губят хуманитарната си закрила.

Украинците дойдоха в страната чрез „Обединение за Украйна“, импровизирана правна програма, създадена от администрацията на Байдън. Те получиха двугодишен, подновяем статут, известен като хуманитарно условно освобождаване, стига да намерят частен американски спонсор, който да ги приеме.

Администрацията на Байдън създаде програмата като бърз начин да позволи на украинците да се преместят, тъй като традиционната американска система за бежанци може да отнеме години за обработка на молбите. Компромисът беше, че на всеки, който използва програмата, се предоставяше временен статут, който го правеше уязвим, ако срокът му изтече. И ако правителството поиска да ги арестува, то вече разполага с домашните им адреси в досието.

Когато президентът Тръмп встъпи в длъжност, той закри програмата и спря да издава подновявания на хора, чиито разрешителни за работа изтичаха.

Общо около четвърт милион украинци са дошли в САЩ по програмата „Обединени за Украйна“. Тези, които са дошли преди 16 август 2023 г., все още са обхванати от отделна програма, наречена временен защитен статут. Но приблизително 120 000, които са пристигнали на тази дата или по-късно, ще бъдат в страната нелегално в момента, в който изтече хуманитарното им освобождаване.

По-рано това лято Тръмп заяви пред репортери, че е склонен да позволи на украинците да останат в страната до края на войната. „Имаме много хора, които дойдоха от Украйна, и работим с тях“, каза той. В петък той ще се срещне в Аляска с руския президент Владимир Путин , където се очаква да обсъдят войната в Украйна.

Вера Серова, адвокат доброволец в организацията с нестопанска цел „Нова Украйна“, която помага на украинците, каза, че хората, които загубят статута си, ще се окажат в двойна ситуация. „Хората или нямат къде да отидат, или нямат достатъчно пари, за да напуснат и да започнат отначало в поредната нова държава“, каза тя.

Мирослава Войцех, на 44 години, дойде в САЩ със сина си Александър през септември 2023 г. Синът ѝ сега е на 4 години, а хуманитарният им статут с условно освобождаване изтича на 2 септември. Войцех каза, че няма добри възможности.