Новини Днес | 17

Тръмп казал на Зеленски, че Путин иска целия Донбас

Двамата се срещат в Белия дом на 18 август

17.08.2025 | 08:49 ч. Обновена: 17.08.2025 | 11:28 ч. 165
Снимка БГНЕС

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е заявил в разговор с украинския президент Володимир Зеленски, че Владимир Путин настоява за изтегляне на украинските войски от цялата територия на Донбас. Bloomberg съобщава това, позовавайки се на източници.

В същото време, според агенцията, Тръмп е подчертал, че Украйна трябва сама да реши какво да прави с територията си.

Източник на Bloomberg също така заяви, че Европа е обезпокоена, че Тръмп, който иска бързо да сключи мирно споразумение, ще окаже натиск върху Зеленски да направи териториални отстъпки.

След телефонен разговор с Тръмп, Зеленски заяви, че ще се срещне с президента на САЩ в Белия дом на 18 август.

Тръмп, след разговорите си с Путин и последвалото обаждане до Зеленски и европейските лидери, написа в социалната мрежа Truth Social, че „всички са стигнали до едно и също заключение“, че най-добрият начин за прекратяване на войната е незабавното сключване на пълно мирно споразумение, а не договарянето на временно прекратяване на огъня.

The Wall Street Journal написа на 8 август, позовавайки се на източници, че Владимир Путин е готов да се съгласи на прекратяване на огъня, ако Украйна изтегли войските си от Донецка област. Фронтовата линия в други региони ще бъде замразена.

Тръмп зеленски путин донбас
